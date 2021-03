Fête nationale/Bulgarie : Le message du Roi Mohammed VI

Dans ce message, le Souverain exprime à Rumen Radev Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les plus sincères de davantage de progrès et de prospérité au peuple bulgare.

Le Roi saisit cette occasion pour saluer les liens d’amitié solide et d’estime mutuelle unissant les deux peuples, réitérant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président bulgare pour intensifier la coopération fructueuse entre le Maroc et la Bulgarie et les élargir à tous les domaines et ce, afin de servir les intérêts communs des deux peuples amis.