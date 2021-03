Inde : Le vaccin Covaxin est efficace à 81% selon Bharat Biotech

Le vaccin anti-coronavirus indien Covaxin produit par Bharat Biotech a montré une efficacité vaccinale provisoire de 81% dans des essais cliniques de stade avancé, a déclaré la société basée dans la ville méridionale de Hyderabad.

L’analyse intermédiaire était basée sur 43 cas enregistrés du coronavirus dans l’essai de 25 800 participants, mené en partenariat avec le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), le principal organisme de recherche médicale de l’Inde.

Le président de Bharat Biotech avait assuré que « le vaccin est sûr et Bharat Biotech a mené des essais dans plus de 12 pays en plus de l’Inde ».

« L’étude de phase 3 a recruté 25 800 participants âgés de 18 à 98 ans, dont 2 433 âgés de plus de 60 ans et 4 500 atteints de comorbidités. Le critère d’évaluation principal de l’essai clinique de phase 3 est basé sur la première survenue d’un symptôme confirmé par PCR (léger, modérée ou sévère) COVID-19 avec apparition au moins 14 jours après la deuxième étude de vaccination chez des participants adultes sérologiquement négatifs (contre le SRAS-CoV-2) au départ », indique un communiqué de la société.

Plusieurs législateurs, dont le Premier ministre indien Narendra Modi, qui ont reçu la première dose de leur vaccin Covid-19, ont reçu Covaxin.

L’Inde avait approuvé, début janvier, deux vaccins, le Covaxin développé localement, et Covishield d’Oxford/AstraZeneca, fabriqué par le Serum Institute of India.

La nation de 1,3 milliard d’habitants est le deuxième pays le plus touché en nombre de contaminations après les États-Unis, avec plus de 11 millions de cas dont près de 157.000 décès.

Selon le ministère indien de la Santé, plus de 15,6 millions de personnes ont été vaccinées à travers le pays jusqu’à présent.