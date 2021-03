Salé: mort d’une fille suite à la consommation de psychotropes, une enquête judiciaire ouverte

Les services de sûreté de la ville de Salé avaient été avisés du sujet de trois personnes, qui étaient sous une forte emprise de la drogue dans une pièce se trouvant sur le toit d’une maison au quartier « Hay Rahma », a indiqué mercredi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Deux filles ont été trouvées dans un état anormal avec un individu de 53 ans dans le coma, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital où il a été placé en unité de soins intensifs, alors que les deux filles ont été placées en garde à vue afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et révéler la nature de la substance psychotrope consommée, précise le communiqué. L’une des deux filles a eu un malaise au niveau du ventre mercredi matin, ce qui a nécessité son transfert d’urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, a poursuivi la même source, notant qu’elle est décédée à l’hôpital.

La dépouille de la défunte a été déposée à la morgue pour besoins d’autopsie en vue de déterminer les causes du décès et la nature des substances consommées, tandis que la police judiciaire poursuit ses recherches sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, selon la DGSN.