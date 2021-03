Coronavirus : Pour Didier Raoult, la chicha est une des causes de transmission du virus

Un an après l’apparition du coronavirus, les hypothèses continuent de fleurir concernant les causes de sa propagation. Dans ce sens, le célèbre professeur marseillais Didier Raoult pense avoir sa propre idée, et elle concerne la chicha.

Dans une récente vidéo publié sur Youtube, Didier Raoult émet l’hypothèse que la chicha puisse être responsable de la propagation du coronavirus.

Selon lui, la consommation de chicha participait à la transmission du virus chez les jeunes. En se penchant sur la question, l’infectiologue a en effet remarqué l’explosion de l’utilisation du narguilé ces dernières années, y voyant l’une des causes de la transmission du coronavirus, mais plus largement de toutes les maladies respiratoires.

« J’avais pas réalisé l’ampleur qu’a pris la consommation de chicha dans nos pays européens. Je crois qu’en France, au moins la moitié des jeunes ont déjà fumé au moins une fois la chicha », explique Didier Raoult.

Pour le Professeur, « ce truc est dégueulasse ». Il s’explique dans une vidéo publiée sur le compte YouTube de l’IHU de Marseille : « Si on se passe ce truc dans lequel il y a de la salive, y compris si on change l’embout, c’est un modèle expérimental extraordinaire pour transmettre une maladie respiratoire ».

«J’ai prévenu le ministère de la Santé de mon opinion sur ce problème-là et donc je pense que dans la situation actuelle, il ne faut pas partager la chicha. […] L’usage commun des chichas représente un danger», a-t-il conclu.

Pour rappel, Didier Raoult avait fait polémique en fin d’année 2020, ainsi que l’objet d’une plainte de la part de plusieurs centaines de scientifiques de la Société de pathologie infectieuse qui l’accusent d’avoir vanté l’hydroxychloriquine pour lutter contre l’épidémie du coronavirus, se plaignant aussi de sa « surmédiatisation ».

Ces derniers affirment que Didier Raoult est allé « jusqu’à prôner et prescrire des thérapeutiques et associations médicamenteuses non éprouvées, au minimum inefficaces, au pire dangereuses ».