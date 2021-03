La Bourse de Casablanca démarre la journée dans le rouge

La Bourse de Casablanca cédait du terrain, mercredi dans la matinée, ses deux principaux indices, Masi et Madex, abandonnant respectivement 0,12% et 0,13%. Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, reculait à 11.356,17 points (pts) et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 9.245,94 pts.

L’indice Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, perdait 0,15% à 924,91 pts. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » lâchait, quant à lui, 0,19% à 859,37 pts.

Au volet international, l’indice FTSE CSE Morocco 15 diminuait de 0,16% à 10.434,70 pts, tandis que le FTSE CSE Morocco All-Liquid se bonifiait de 0,14% à 9.721,99 pts.

Lanterne rouge de Masi, le titre de Jet Contrators baissait de 2,2%, suivi de BCP (1,13%) et Atlantasanad (0,53%). Contre-tendance, le promoteur immobilier Alliances gagnait 0,57%, devant Managem (0,31%) et Sonasid (0,26%).

La veille, Masi et Madex ont clôture sur des gains respectifs de 0,16% et 0,1%.