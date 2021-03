Novartis Maroc instaure un congé parental de 14 semaines, y compris pour les pères

La filiale marocaine du géant pharmaceutique Novartis a décidé d’introduire un congé parental de 14 semaines y compris pour les pères.

Les nouveaux papas vont-ils bientôt bénéficier d’un vrai congé de paternité? C’est ce que Novartis ambitionne avec sa nouvelle directive.

« La mesure prise par la filiale marocaine du géant pharmaceutique Novartis s’inscrit en ligne avec la nouvelle directive mondiale introduite par le groupe suisse sur le congé parental », souligne Novartis Maroc dans un communiqué.

Dans ce sens, depuis le début de cette année 2021, Novartis espère faire bénéficier à tous ses employés, femmes ou hommes d’une période minimale de 14 semaines de congé parental payé.

« L’arrivée d’un enfant est un moment inoubliable pour tous les parents. Nous souhaitons fêter cet heureux évènement avec nos collaborateurs et leur permettre de vivre avec autant d’intensité que possible ces premiers moments avec leur enfant. En accordant plus de choix et de flexibilité aux deux parents, nous voulons créer une société où l’égalité est la norme« , a déclaré Mourad Benhammacht, DRH Maghreb de l’entreprise.

Une décision qui pourraient ouvrir la porte à de nombreuses entreprises au Maroc d’étendre les jours de congés notamment pour les nouveaux pères, comme il est le cas dans nombreux pays.

En France, à titre d’exemple, les salariés bénéficient d’un congé de paternité de 11 jours consécutifs, qui s’ajoute au congé de naissance de trois jours accordé et rémunéré par l’employeur. Le congé de naissance est pris dans les quinze jours précédant ou suivant la naissance de l’enfant, tandis que le congé de paternité doit débuter dans les quatre mois qui suivent la naissance de l’enfant.