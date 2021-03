Juventus de Turin : Cristiano Ronaldo s’offre un nouveau record

2009-10: 26 ⚽

2010-11: 40 ⚽

2011-12: 46 ⚽

2012-13: 34 ⚽

2013-14: 31 ⚽

2014-15: 48 ⚽

2015-16: 35 ⚽

2016-17: 25 ⚽

2017-18: 26 ⚽

2018-19: 21 ⚽

2019-20: 31 ⚽

2020-21: 20* ⚽

Cristiano Ronaldo has now scored 20+ goals in each of the last 12 seasons 🐐 pic.twitter.com/TGPPP1u3IB

— B/R Football (@brfootball) March 2, 2021