Amzazi: La réforme en profondeur de l’éducation, un chantier qui ne peut être retardé 

Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, a estimé que la réforme en profondeur du système éducatif est un chantier qui ne peut être reporté ou retardé, même dans les circonstances de la pandémie.

Intervenant lors d’une réunion régionale de coordination avec les autorités locales, les élues et les partenaires pour présenter le programme de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, le ministre a indiqué que le fait de relever les différents défis de la réforme de l’éducation au niveau régional, demeure tributaire du niveau de l’appropriation collective de divers projets stratégiques et du développement de mécanismes d’intervention sur le terrain.

Il est également question du renforcement des canaux de coordination, de la convergence entre les différents programmes de développement local et programmes de mise en œuvre de la loi-cadre et du suivi précis et régulier des chantiers ouverts, a-t-il ajouté, faisant observer que les réunions régionales, qui constituent un tournant important dans l’activation des dispositions de la loi-cadre 51.17, sont également un tremplin vers un processus national de planification stratégique.

L’engagement envers les différentes étapes de ce processus stratégique, érigées selon une feuille de route spécifique, a été respecté et ce, dans le cadre d’une approche participative entre l’administration centrale, les AREF, les universités et les délégations régionales pour la formation professionnelle, a tenu à expliquer le responsable gouvernemental, ajoutant que cette approche a contribué à l’élaboration d’un ensemble de mécanismes de mise en œuvre et d’exécution des projets aux niveaux national et régional.

Par ailleurs, et en marge de cette réunion de coordination, le ministre a présidé la cérémonie de signature de sept accords de partenariat entre l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra et l’université Mohammed V, l’université Ibn Tofail, l’université internationale de Rabat, l’institut français de Rabat, le British Council au Maroc, le Bureau de l’éducation de l’ambassade d’Espagne au Maroc et la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra.