Faciliting Group : Un projet pour faciliter le quotidien des entreprises et des particuliers

La victoire aime l’effort. Après de longs mois de travail, Reda Chraibi lance son projet « Facilitating Group« , qui a pour but de faciliter le quotidien des entreprises et des particuliers installés au Maroc, de les accompagner, et de gérer leurs relations avec les administrations compétentes.

Grâce à une expérience de plus de 10 ans dans le marketing, la communication du service de luxe et un large réseau de contacts, « Faciliting Group » propose des solutions adéquates pour tous projets que ce soit pour des particuliers ou professionnels.

En termes de consulting et de « facilitating », le groupe accompagne les entreprises dans la définition et la déclinaison opérationnelle de leurs stratégies de transformation, et les aider à structurer efficacement des événements corporatifs.

D’autre part, concernant les particuliers ou expatriés, le group propose d’être efficace pour la gestion du quotidien de ses derniers, grâce à ses consultants qui garantissent une absolue confidentialité des informations reçues par les clients. D’ailleurs, le groupe se décompose en entités distinctes afin de garantir à ses clients, dans un environnement idéal, un épanouissement et un développement optimal.

Il leur propose également d’être à leur écoute, d’être un véritable partenaire pour concrétiser les projets, de leur faire partager ses expériences transversales, et s’engage à leur apporter, à travers ses prestations, une valeur ajoutée mesurable et reconnue.