Dans le but de poursuivre et renforcer davantage leur fructueuse collaboration en matière de production des connaissances nécessaires pour orienter au mieux les politiques publiques, le secrétaire général de l’Observatoire National de Développement Humain (ONDH), El Hassan El Mansouri, et le représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), Luis Mora, ont signé un plan de travail annuel.

À travers ce plan, l’ONDH et le FNUAP projettent de mener conjointement des projets de recherche visant à apporter des éclairages sur des phénomènes d’ampleur grandissante et de retombées inquiétantes tels que celui des mariages des mineures et des iniquités en matière de santé, y compris la santé sexuelle et reproductive précise un communiqué des deux institutions.

À travers ce même plan, les deux partenaires comptent également initier un débat autour de la question de l’appui du système des Nations Unies aux pays à revenu intermédiaire avec un focus sur le type d’appui à apporter par le FNUAP.

Il convient de rappeler que le Fonds des Nations Unies pour la Population est une agence du Système des Nations Unies qui agit dans plusieurs domaines, où la population et développement, la santé y compris la santé maternelle et la santé sexuelle et reproductive, l’égalité entre les sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que l’appui à la jeunesse sont des priorités.

De nature opérationnelle, l’action du FNUAP vise surtout à une amélioration des conditions de la population et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) ainsi que des objectifs du Plan d’Action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD), en tant qu’engagements internationaux ratifiés par le Maroc.