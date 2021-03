Malgré la normalisation officielle des relations entre le Maroc et Israel récemment, des voix s’élèvent encore et toujours pour s’opposer à cette décision. La proximité avec le peuple arabe palestinien, dont les droits sont spoliés, en est la principale cause.

Ainsi, une quinzaine d’instances politiques, syndicales, militantes, féministes et associations marocaines se sont unies pour lutter contre la normalisation avec l’état hébreu, soutenant ainsi la cause palestinienne.

Au siège central de l’association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) à Rabat, une assemblée générale a eu lieu, dans le respect total des mesures sanitaires, pour la création d’un cadre unifié qui a pour but de « faire échouer la normalisation avec l’état hébreu et lutter contre ».

L’Assemblée générale a ainsi décidé de surnommer ce cadre « Front marocain pour le soutien de la Palestine et contre la normalisation« . À cet effet, un secrétariat national a été mis en place composé de 17 membres notamment, Taib Madmad comme coordinateur du front ou encore Mohamed El Ghofri comme rapporteur.

Les résultats et conclusions de l’assemblée générale constituante, et la présentation du front ainsi que ses objectifs et programmes de lutte seront dévoilés à l’opinion publique marocaine et internationale le jeudi 4 mars lors d’une conférence de presse au siège de l’AMDH à Rabat.