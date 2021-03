Une attestation de vaccination désormais condition sine qua non pour le Haj

Le ministère saoudien de la Santé a annoncé que la participation au Haj (pèlerinage) à la Mecque est désormais conditionnée par la détention d’une attestation de vaccination contre la Covid-19.

Dans une circulaire relayée par les médias locaux, le ministre de la santé Dr Tawfik Rabiaa, indiqué qu’une commission spéciale a été mise en place pour superviser les préparatifs au pèlerinage sur son volet sanitaire, et ce par le biais de comités de vaccination, d’équipement des structures de santé à la Mecque et à Médine et de formation du personnel nécessaire et suffisant pour encadrer cette opération.

Pour rappel, en avril 2020, alors que le coronavirus faisait rage à travers le monde, l’Arabie Saoudite avait, dans un premier temps, appelé les musulmans de tous les pays à suspendre « pour le moment » leurs préparatifs pour le hajj, le grand pèlerinage, face aux incertitudes liées à la pandémie du nouveau coronavirus. La Omra, elle, avait été suspendue en mars.

Plus tard, en juin, le pays avait autorisé le pèlerinage en nombre très limité pour ceux se trouvant dans le Royaume.