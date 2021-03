Coronavirus: Plus de 9.000 décès enregistrés dans le monde ces dernières 24H

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.539.505 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles mardi à 15h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce lundi 1er mars 2021 à 18H, de 483.766 cas confirmés, 469.345 guérisons et 8.637 décès alors que 3.568.670 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 483.766cas confirmés, 8.637 décès (soit un taux de mortalité de 1,79%), 469.345 guérisons, 4.693.322 cas exclus après des tests négatifs en laboratoire (soit une augmentation de 4.795) et 5.784 cas actifs, dont 394 dans un état grave (28 sous intubation et 225 sous ventilation non invasive). De plus, 3.568.670 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination dont 232.980 ayant reçu la 2ème dose.

Dans le monde, plus de 114.360.550 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Sur la journée de lundi, 6.800 nouveaux décès et 298.141 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1.336 nouveaux morts, le Brésil (778) et l’Espagne (467). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 514.657 décès pour 28.664.448 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 255.720 morts et 10.587.001 cas, le Mexique avec 186.152 morts (2.089.281 cas), l’Inde avec 157.248 morts (11.124.527 cas), et le Royaume-Uni avec 122.953 morts (4.182.009 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 193 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (191), la Slovénie (185), le Royaume-Uni (181) et l’Italie (162).

L’Europe totalisait mardi à 11H00 GMT 856.095 décès pour 37.753.889 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 680.305 décès (21.441.424 cas), les Etats-Unis et le Canada 536.664 décès (29.532.563 cas), l’Asie 256.981 décès (16.170.542 cas), le Moyen-Orient 104.478 décès (5.524.684 cas), l’Afrique 104.031 décès (3.904.996 cas), et l’Océanie 951 décès (32.453 cas).

Espagne : plus de 4 millions de chômeurs

L’Espagne est repassée en février au-dessus de la barre des quatre millions de demandeurs d’emploi, pour la première fois depuis 2016.

Cette hausse est due à l’impact « des sévères restrictions imposées pour lutter contre la troisième vague de la pandémie », selon le ministère de l’Emploi.

Premiers vaccins en Irak

L’Irak a reçu lundi soir 50.000 doses de vaccins du laboratoire chinois Sinopharm, promettant de les administrer dès mardi dans un pays de 40 millions d’habitants aux infrastructures en ruines pris dans une deuxième vague inquiétante de contaminations.

Nigeria : 4 millions de doses reçues

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique avec 200 millions d’habitants, a reçu mardi près de 4 millions de doses de vaccins contre le Covid-19, financés par le dispositif Covax qui vise à fournir les pays à faible revenu.

Il s’agit du premier lot des 16 millions de doses AstraZeneca/Oxford qui doivent arriver au Nigeria dans les prochains mois, où les soignants et les professions à risque seront les premiers vaccinés, dès vendredi, ont assuré les autorités.

Plus de 260 millions de doses

Plus de 260 millions de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans au moins 128 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 09H00 GMT.

Israël, pays le plus en avance, a déjà injecté des doses à plus de la moitié (55%) de sa population (près de 40% ont reçu les deux doses).

Les Etats-Unis, premiers en valeur absolue, ont administré 76,9 millions de doses à 15% de leur population, devançant la Chine (52,5 millions de doses), le Royaume-Uni (21,1 millions à 30% de la population) et l’Inde (14,9 millions à 0,9% de la population).

Un tiers de l’année scolaire perdue

Les enfants ont perdu en moyenne dans le monde 74 jours d’éducation chacun, soit près d’un tiers d’une année scolaire à cause de la pandémie, avec des inégalités qui se sont creusées, selon l’ONG Save the Children.

Au pic de la pandémie, 91% des élèves du monde n’étaient pas scolarisés.

Violences contre les soignants

Insultes, coups, arrestations: le personnel de santé en première ligne face au coronavirus a subi plus de 400 actes de violence liés au Covid-19 dans le monde en 2020, selon l’ONG Coalition pour la sauvegarde de la santé lors des conflits (CSSC).