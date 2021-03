Tennis: Roger Federer déclare forfait pour le Master 1000 de Miami

Le Suisse Roger Federer, attendu la semaine prochaine à Doha après 13 mois sans jouer, sera absent aux Masters 1000 de Miami (24 mars-4 avril), rapporte un journal floridien.

Selon +Miami Herald+, le lauréat de 20 tournois du Grand Chelem a prévu, après Doha (8-13 mars), d’enchaîner à Dubaï (14-20 mars) et qu’il ferait ensuite une pause.

L’ancien numéro un mondial, qui a vu lundi le Serbe Novak Djokovic l’égaler en nombre de semaines (310) passées en tête du classement ATP, n’a plus joué depuis sa demi-finale perdue à l’Open d’Australie en janvier 2020.

Son forfait est un coup dur pour les organisateurs du tournoi de Miami, qui espéraient bien réunir l’ancien « Big 3 », avec Djokovic et Rafael Nadal, si le premier se remet de ses douleurs abdominales et le second de ses problèmes au dos, alors que le Masters 1000 d’Indian Wells, l’autre gros tournoi printanier aux Etats-Unis, a été reporté.

Côté féminin, Serena Williams et la Japonaise Naomi Osaka, lauréate de l’Open d’Australie, sont elles aussi attendues.