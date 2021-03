Twitter bannit les utilisateurs qui propagent de fausses informations sur le vaccin anti-coronavirus

Twitter a annoncé qu’il effacerait les tweets susceptibles de contenir des informations trompeuses concernant les vaccins anti-coronavirus et supprimera définitivement les comptes qui enfreindraient ses politiques à plusieurs reprises.

«Nous pensons que le système de grève contribuera à éduquer le public sur nos politiques et à réduire davantage la diffusion d’informations potentiellement nuisibles et trompeuses sur Twitter, en particulier pour les violations répétées de nos règles de manière modérée et élevée», a déclaré Twitter dans un communiqué.

Twitter a supprimé plus de 8400 tweets et contesté plus de 11,5 millions de comptes dans le monde depuis l’introduction des directives du coronavirus.

Conformément aux nouvelles règles, un avertissement sur un compte n’entraînera aucune action au niveau du compte, deux avertissements entraîneront le verrouillage du compte pendant 12 heures et trois avertissements, 12 heures supplémentaires.

Le quatrième avertissement entraînera la suspension du compte pendant 7 jours, tandis que le cinquième sera fatal avec une suspension permanente.

Ces libellés seront appliqués par les membres de l’équipe Twitter lorsqu’ils détermineront que le contenu enfreint les politiques de sa plate-forme.

«Notre objectif est à terme d’utiliser à la fois un examen automatisé et humain pour traiter le contenu qui enfreint nos règles de désinformation sur le vaccin Covid-19», a déclaré Twitter.

La société a déclaré qu’elle allait d’abord réprimer les tweets en anglais et utiliser le même processus pour étendre ce système à d’autres langues et contextes culturels au fil du temps.

Les libellés apparaîtront dans la langue d’affichage définie par l’utilisateur et peuvent renvoyer vers du contenu organisé et des informations officielles sur la santé publique ou les règles de Twitter.

En décembre, Twitter avait déjà décidé de demander aux utilisateurs de supprimer certaines fausses affirmations, notamment celles suggérant que les vaccins sont utilisés pour porter atteinte aux populations ou les contrôler.