Journée nationale de la sécurité routière : Diminution de 10,18% des accidents mortels

L’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) a procédé à la collecte et à l’exploitation des bulletins et situations mensuels récapitulant les messages des brigades territoriales de la Gendarmerie Royale et des services de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, émis après les constats d’accidents corporels de la circulation routière survenus au cours du mois de Décembre 2020.

8.620 accidents corporels ont été constatés, soit une diminution de 1,07%; • 203 accidents mortels, soit une diminution de 10,18%. • 220 tués, soit une diminution de 14,40% dont : 597 blessés graves, soit une diminution de 7,44%; 11.253 blessés légers, soit une diminution de 1,34%.

Cette baisse drastique des indicateurs de la sécurité routière en 2020 est due à la mise en place des mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire au Maroc lié au Covid 19, à partir du 20 mars 2020, avec une réduction de la mobilité des personnes au strict minimum, ce qui a entrainé une forte diminution des risques routiers.

Par ailleurs, le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara a présidé le mercredi 24 février 2021 à Rabat, les travaux de la troisième session du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), dont l’ordre du jour comprend le programme d’action de l’Agence ainsi que son budget au titre de l’année 2021.

A cette occasion, le ministre a appeler à l’application des mesures et procédures prises au cours de la première année de la création de l’Agence, dont particulièrement, la tenue de deux sessions du conseil d’administration de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière au cours de l’année 2020, la première en date du 26 février et la seconde le 17 novembre.

Dès lors, le plan triennal 2020-2022 de l’Agence, son programme d’action, son budget et son amendement ont été approuvés au titre de l’année 2020, en sus d’une panoplie de décisions, notamment l’organigramme de l’Agence ayant été acté par les services du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration.

L’Agence a en conséquence amorcé la mise en œuvre dudit organigramme, par la nomination des directeurs de pôles, des chefs de départements, des directeurs d’agences régionales et des chefs de services aux niveaux central et préfectoral, en vue de poursuivre l’opérationnalisation de l’organigramme, par la nomination des chefs de service régionaux vers la fin de la semaine en cours ; -L’approbation du statut du personnel par les services du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, et son amendement au titre de la même année budgétaire.

Il s’agit également de l’adoption d’un règlement des marchés de l’Agence et son approbation par les services du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, en y intégrant un amendement inhérent à la soumission des marchés de construction et de travaux publics conclus par l’Agence.

La fixation des conditions de renouvellement et de la casse du parc de véhicules au titre de l’année 2020, et l’octroi d’un délai de 03 mois aux entreprises engagées aux dépenses de leurs dossiers au titre des années budgétaires 2008 et 2019, afin de compléter les documents nécessaires au décaissement des primes du renouvellement et à la casse.

Par la suite, le Ministre a évoqué les indicateurs de sécurité routière qui ont connu une amélioration significative ces dernières années, notamment au cours de l’année 2020, qui a enregistré une baisse considérable du nombre total d’accidents de -17,06%, les accidents mortels de -16,98%, le nombre de tués de -18,03%, les blessés graves de -22,31% et les blessés légers de -19,20%.

Amara a souligné qu’à l’instar des autres pays, la sécurité routière a été le plus grand bénéficiaire du confinement, par conséquent, les indicateurs d’accidents de la circulation ont diminué considérablement, comme le nombre d’accidents corporels, en plus des pertes matérielles et humaines. Il a également été indiqué que les indicateurs positifs ont débuté avant la pandémie, de sorte que les statistiques finales au titre de l’année 2019 ont connu une baisse au niveau du nombre des tués (-3,05%) et au taux d’accidents mortels (-1,37%) en comparaison avec l’année 2018, en sus de la baisse significative de l’indice de gravité, de sorte à ce que six points ont été gagnés au cours des cinq dernières années.

Le Ministre a mis l’accent sur la nécessité de continuer la mobilisation globale de tous les secteurs concernés, la valorisation des acquis réalisés dans ce domaine et la promotion des efforts déployés dans le but d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale de la sécurité routière, ainsi que la poursuite de l’investissement dans des projets ambitieux et structurels en faveur de la sécurité routière notamment

Le Ministre a appelé à la continuité de la stratégie suivie par la NARSA pour la digitalisation et la dématérialisation des procédures et la mise à niveau des ressources humaines du secteur ainsi que la modernisation et la sécurisation des systèmes d’information relatifs à la gestion des permis de conduire et de l’immatriculation des véhicules et la qualification et la modernisation du secteur d’enseignement de la conduite à travers la préparation d’outils et supports pédagogiques de la formation et leur digitalisation et mise à disposition des professionnels.

Il a également appelé à l’organisation des sessions de formation continue au profit des moniteurs d’enseignement de la conduite et la préparation d’un nouveau contrat programme qui tient compte des spécificités de la période et de la création de la NARSA, et à plus de professionnalisme dans les examens pour l’obtention du permis de conduire et l’augmentation de leur fiabilité. Il a insisté en outre sur la poursuite de la réforme du secteur relatif au contrôle technique des véhicules à travers le développement d’un système d’information, l’accompagnement des professionnels et la préparation d’un design directeur du contrôle technique ainsi que le recrutement et la formation des agents de contrôle.