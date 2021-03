Revue de presse quotidienne de ce mardi 2 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi 2 mars 2021

Le Matin :

• Vaccination anti-Covid-19 : le Maroc confirme sa place de leader en Afrique et s’approche du Top 10 mondial. Le Maroc, qui est le premier pays africain à avoir lancé sa campagne de vaccination, a déjà franchi le cap des 3,5 millions de personnes vaccinées et s’est mis à la même position que les plus grands pays de l’Union européenne (UE). Le Royaume aura vacciné plus de 10% de sa population avant la fin de la semaine en cours. Expliquant les raisons de ce succès, le directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Azzedine Ibrahimi, relève que le sujet du vaccin a été traité au Maroc dans une approche anticipative. Il a rappelé dans ce sens que le Royaume avait, dès le mois de juin, entamé des discussions pour acquérir le vaccin, avant d’y parvenir à travers des accords commerciaux, que ce soit avec AstraZeneca ou avec Sinopharm. «Malgré la grande difficulté de s’approvisionner en vaccin, le Maroc a réussi à en acquérir des quantités importantes», s’est-il félicité en mettant en avant la culture de vaccination ancrée chez les Marocains. •

Des acteurs de la société civile latino-américains et africains ont souligné l’importance de soutenir l’initiative marocaine d’autonomie en tant que mécanisme sérieux, crédible et objectif et comme la seule base pour parvenir à une solution juste et durable au conflit artificiel autour du Sahara marocain. Dans une lettre adressée samedi au président américain Joe Biden, ces acteurs ont relevé que la résolution de ce conflit permettra de garantir à la fois la paix, le développement et la prospérité dans la région du Sahara, mettant en avant l’intérêt particulier accordé par le Royaume à cette région à travers des politiques visant à assurer son développement économique. Les signataires de cette lettre ont aussi souligné que l’initiative marocaine d’autonomie permettra au Royaume de préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale.

L’Economiste :

• Casablanca externalise la gestion de ses fontaines. La gestion des fontaines de la place Mohammed V et de la Ligue arabe sera confiée à la SDL Casa Baia. Cette dernière vient de lancer un appel d’offres dans ce sens. Outre les prestataires de gestion courante (maintenance, nettoyage…), ce marché estimé à près de 2 millions de DH, concerne aussi les prestations de création et mise en service de nouvelles animations des jets avec son et lumières, notamment pour la fontaine musicale de la place Mohammed V. Cette fontaine d’architecture classique est recouverte de “zellidj” traditionnel de couleur blanche. Elle est dotée d’équipements hydrauliques, d’éclairage, de traitement d’eau et de sonorisation. Autant de mécanismes qu’il faudra entretenir, mais aussi en améliorer les performances.

• Projet de loi sur les bureaux de crédit. Un projet de loi régissant l’activité des bureaux de crédit sera bientôt introduit dans le circuit d’adoption. Le texte réglemente l’activité des établissements ayant pour mission de fournir l’information sur le crédit, des fournisseurs d’informations et des utilisateurs. Le projet de texte cible les personnes morales exerçant évidemment au Maroc et ce, quelle que soit la nationalité des investisseurs et des dirigeants. L’exercice de l’activité est soumis à l’agrément de Bank Al Maghrib, délivré dans un délai de 90 jours aux demandes remplissant les conditions prévues par la loi.

Maroc le Jour :

• Sahara: “la neutralité passive de l’Europe ne sert pas la stabilité”. La neutralité passive de l’Europe dans le dossier du Sahara marocain ne sert par la stabilité et l’intégration régionales, a souligné la revue italienne d’analyse de la politique internationale, InsideOver. Pour Rabat, après la décision des États-Unis de reconnaitre la souveraineté du Maroc sur son Sahara, « une démarche similaire devrait naturellement suivre de la part de l’Europe », écrit InsideOver, notant qu’à ce sujet, « la communauté internationale s’oriente désormais vers une solution conforme au plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 ». Pour la revue italienne, « les pays européens maintiennent officiellement une position de neutralité, considérée par Rabat comme passive, c’est-à-dire qu’elle ne contribue pas à la solution définitive du différend mais, au contraire, fait perdurer le statu quo qui nuit à la stabilité et à l’intégration régionales ».

• Bientôt une École Supérieure de Technologie à Ouarzazate. Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, s’est enquis, dimanche à Ouarzazate, du projet de création d’une Ecole Supérieure de Technologie (EST) dans cette ville. Le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, a souligné, à cette occasion, que ce projet intervient dans le cadre des efforts visant le renforcement de l’offre universitaire au niveau de Ouarzazate, qui compte actuellement une faculté polydisciplinaire, et à répondre aux besoins de la ville et sa région en matière de formation. Il a ajouté que ce futur établissement universitaire accueillera les lauréats du baccalauréat qui pourront y suivre des cursus de formation technique de deux années, tout en ayant la possibilité de poursuivre leurs études pour l’obtention des diplômes du Bachelor, de la licence, du master et d’un doctorat.

Aujourd’hui le Maroc :

• Industrie pharmaceutique : le Maroc champion d’Afrique. Les opérateurs de la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques (FMIIP) investissent annuellement près de 800 millions de dirhams dans l’outil industriel, l’innovation technologique et la qualité depuis 2013, souligne Layla Sentissi, directrice exécutive de la Fédération. En Afrique francophone, le médicament marocain est déjà bien positionné, a ajouté Sentissi dans un entretien, notant que sa qualité est reconnue et son prix compétitif. Des opérateurs marocains ont fait le choix et le pari de s’installer au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Rwanda, rappelle-t-elle, faisant savoir que le Maroc peut contribuer à l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des médicaments en Afrique à travers une coopération Sud-Sud rénovée, (basée sur le transfert du know-how déjà acquis par le Maroc dans le domaine de la pharmacie industrielle).

• 574 MDH pour le contrat-programme de la région Dakhla-Oued Eddahab et l’Etat. Depuis le poste frontalier El Guergarate, le Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab a approuvé lundi 14 projets de conventions relatifs à l’exécution du contrat-programme 2020-2022 entre l’État et la région lors de sa session ordinaire et ce pour un montant total de 574 millions de dirhams. Dans les détails, le Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab délocalise pour la première fois de son histoire sa session ordinaire du mois de mars tenue lundi dans le poste frontalier El Guergarate, et qui a été marquée notamment par l’adoption d’un contrat- programme avec l’Etat pour l’exécution de 14 projets prioritaires du Plan de développement régional (PDR) et qui mobilisent un montant total de 574 millions de dirhams dont une contribution propre du Conseil régional à l’ordre de 403 millions de dirhams.

L’Opinion :

• Rabat : nouvelle halle des grossistes et nouveaux abattoirs. La mairie et la wilaya de Rabat ont opté pour l’édification de la nouvelle halle des grossistes de la capitale au Nord-Est de Rabat, au cœur du quartier d’El Youssoufia. C’est donc, au centre de la Zone industrielle d’El Youssoufia qui se trouve sur la route périphérique menant à Tanger et Casablanca, que ce nouveau centre du commerce sera construit. Ce sera la Société de développement local (SDL) qui mènera les travaux de la nouvelle halle de la capitale. Elle viendra alors remplacer celle existante qui se situe au quartier Yacoub El Mansour et qui créait beaucoup de nuisances pour les riverains en raison de sa présence au cœur des habitations et à cause de sa vétusté.

• Une réunion de travail s’est tenue, à la salle de conférences de la bibliothèque d’Abi Hassan Chadli à Martil, en vue d’examiner les préparatifs de la prochaine saison estivale. Cette rencontre a permis de présenter un ensemble de scénarios sur la base des données actuelles. Des intervenants ont estimé que la prochaine saison estivale est cruciale pour l’impulsion économique de la ville de Martil, appelant à la nécessité de bien préparer le retour à la vie normale, après la campagne de vaccination.

Al Bayane :

• Transport touristique: plus de 50.000 demandes de report des échéances de crédit pour 5 milliards DH. Le nombre des dossiers de report des échéances de crédit déposés par les transporteurs touristiques et les sociétés de location de courte durée a atteint 57.000, totalisant un encours de crédits de plus de 5 milliards de dirhams (MMDH). Un communiqué conjoint du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) et l’Association professionnelle des sociétés de financement (APSF), indique qu’au regard du nombre important des dossiers à traiter (plus de 57.000 pour plus de 5 MMDH), les banques et les sociétés de financement ont déployé au niveau de leurs agences dans toutes les régions du Royaume les moyens humains et technologiques nécessaires pour y répondre.

• Pérou : mise en avant de l’expérience du Maroc en matière de participation des femmes à la vie politique. L’expérience marocaine dans le domaine de la promotion de la participation des femmes à la vie politique a été mise en avant lors d’un forum international organisé par l’ambassade du Royaume à Lima et le réseau péruvien « la politique est une affaire de femme ». Lors de la séance d’ouverture du 1er forum sur « L’autonomisation des femmes et leur participation à la vie politique », organisé récemment par visioconférence, l’ambassadeur du Maroc au Pérou, Amin Chaoudri, a indiqué que la rencontre vise à échanger les expériences et les idées pour élaborer des propositions permettant de relever le défi de la promotion de l’autonomisation économique des femmes et de leur participation aux affaires politiques. Le diplomate a ajouté que cette démarche s’inscrit dans le cadre du respect des droits de la femme et du principe d’égalité, ainsi que la construction de nouveaux ponts de coopération en la matière.

Libération :

• Des investisseurs chinois intéressés par Bir Guendouz et El Guerguarat. Des sources bien informées de Bir Guendouz ont rapporté vendredi 26 février, que les membres d’une délégation d’hommes d’affaires chinois, en visite à Dakhla, ont exprimé un grand intérêt pour la ville de Bir Guendouz. Après avoir visité ladite ville et exploré ses potentialités, les hommes d’affaires chinois se sont rendus au point frontalier d’El Guerguarat. De retour à Dakhla où ils ont visité différents projets, les investisseurs chinois ont exprimé un grand intérêt pour le potentiel économique que recèle la région de Dakhla-Oued Eddahab.

• Les entrepreneurs marocains invités à investir au Burundi. Le ministre burundais des Affaires étrangères et de la Coopération au développement, Albert Shingiro, a invité les entrepreneurs marocains à investir dans son pays et d’en tirer profit dans tous les domaines. Lors d’une rencontre avec le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, le chef de la diplomatie du Burundi a affirmé que le gouvernement burundais s’engage à offrir des facilités de protection légale aux investissements étrangers. Accompagné d’une délégation burundaise de haut niveau, Shingiro s’est dit ravi de présenter les opportunités et les potentialités d’affaires de son pays, relevant que le Burundi est encore vierge en matière d’investissements étrangers dans les domaines des infrastructures, des logements sociaux, de l’agriculture, de la santé et de l’éducation.

Al Ahdath Al Maghribia

• DGAPR: Reprise exceptionnelle des visites familiales au profit des détenus du 1er mars au 12 avril. La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé qu’il a été décidé d’organiser, de manière exceptionnelle, les visites familiales au profit des prisonniers dans tous les établissements pénitentiaires et pendant tous les jours, y compris samedi et dimanche, et ce du 1er mars au 12 avril prochains. La DGAPR a toutefois précisé la visite ne serait autorisée qu’une seule fois pendant cette période au profit de deux visiteurs, membres de familles des prisonniers qui sont autorisés à les visiter, notant que cette reprise exceptionnelle concerne également les enfants, à condition qu’ils soient accompagnés d’un membre majeur de la famille du détenu, autorisé à rendre visite à ce dernier.

• Un million de vaccinations par jour: un nouveau défi. Depuis avant-hier, les services de santé ont commencé à accélérer le rythme de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus à un million de vaccinations. Selon nos sources, cette étape a pour objectif de parvenir au plus vite à l’immunité collective souhaitée en vaccinant 80 pour cent des citoyens et résidents du Maroc. A travers 3000 centres répartis dans différentes régions du Royaume, le ministère de la Santé a pu vacciner 500000 personnes vendredi dernier, portant ainsi à 3,5 millions les personnes vaccinées à ce jour, soit 10% de la population. Mais, l’augmentation du nombre de vaccinés dépend de la quantité de doses dont doit disposer le ministère de la santé, qui s’attend à recevoir le troisième lot de vaccin d’AstraZeneca avant la fin de la semaine en cours.