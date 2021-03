La Bourse de Casablanca en légère hausse à l’ouverture

La Bourse de Casablanca évoluait en légère hausse, mardi, en début de séance, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant 0,05% chacun. Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, augmentait à 11.357,88 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, progressait à 9.248,14 points.

L’indice Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, se stagnait autour de 925,22 points (-0,02%). Au volet international, l’indice FTSE CSE Morocco 15 s’affichait à 10.395,74 points (+0,01%) et le FTSE CSE Morocco All-Liquid à 9.722,49 points (+0,02%). L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » se hissait, quant à lui, de 0,14% à 861,55 points.

Aux valeurs individuelles, BMCI (+3,98%) réalisait la plus forte hausse de la matinée, suivie de Sonasid (+3,15%) et Microdata (+2,22%).

A la baisse, Stroc Industrie lâchait 3,02%, au même titre que Douja Prom Addoha et SNEP qui cédaient 1,41% et 0,90, respectivement.