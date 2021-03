Près de 90% des Marocains utilisent leur appareil mobile pour avoir accès à internet et notamment les réseaux sociaux selon le nouveau rapport Digital 2021 publié par We Are Social et Hootsuite.

Le Maroc se positionne en haut de l’échelle continentale pour ce qui est de l’accès à internet et l’usage des réseaux sociaux. En effet, 74,4% de la population marocaine possède dorénavant un accès à Internet (27,62 millions d’internautes), soit 9,1 % de plus que l’année dernière.

En fin janvier 59,3%, de la population affichait une activité régulière sur les réseaux sociaux, ce qui représente environ 22 millions d’utilisateurs, soit une augmentation de 12,8 % par rapport à l’année dernière. 89,6 % des internautes se connectent depuis un appareil mobile.