Un jour dans le monde

La pandémie du coronavirus a fait au moins 2.548.336 morts dans le monde depuis l’apparition des tous premiers cas porteurs du virus en Chine en décembre 2019.

Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 114.937.005 personnes dans le monde dont 21.800.047 sont considérés comme cas actifs tandis que 90.588.622 sont considérés comme rétablis de la maladie. Par ailleurs, un total de 244.265.679 personnes ont déjà été vaccinées dans le monde.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 513.092 décès, suivis par le Brésil (254.942), le Mexique (185.715), l’Inde (157.157) et le Royaume-Uni (122.849).

En Israël, la Cour suprême a jugé que le gouvernement devait réduire le traçage des cas de coronavirus jugeant que les services de sécurité font une surveillance « draconienne » qui porte atteinte à la démocratie.

Le pays a eu recours au services de sécurité intérieure, le Shin Beth, pour collecter des données et géolocaliser les cas porteurs du virus.

En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indique que l’utilisation du vaccin Astrazeneca va être étendue aux personnes âgées de 65 à 75 ans présentant des comorbidités, après que ce vaccin anti-coronavirus a été suspecté de ne pas être efficace sur les personnes âgées.

Ainsi, toutes les personnes âgées de « 50 ans et plus, incluant les 65-75 ans », qui souffrent de « ce qu’on appelle des comorbidités, des fragilités », pourront « se faire vacciner avec Astrazeneca« , chez « leur médecin traitant, dans l’hôpital qui les suit » ou « dans quelques jours en pharmacie », a ajouté le ministre de la Santé.

Toutefois, les personnes âgées de 75 ans et plus, devront se faire vacciner avec celui développer par Pfizer ou Moderna » qui sera injecté « en centre de vaccination », a ajouté le ministre.

La pandémie du coronavirus ne devrait pas se terminer vers la fin de l’année 2021, a indiqué lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), estimant « irréaliste » cette idée-là.

« Il serait très prématuré et, je pense, irréaliste de penser que nous allons en finir avec ce virus d’ici la fin de l’année », a déclaré Michael Ryan, directeur des opérations d’urgence de l’OMS.

Selon lui, d’ici la fin de l’année, il sera surtout possible de faire baisser les nombres d’hospitalisations et de décès. « Mais je pense que ce avec quoi nous pouvons en finir, si nous sommes intelligents, ce sont les hospitalisations, les morts et la tragédie associées à cette pandémie », a-t-il déclaré en ce sens.

Ces déclarations faussent les espoirs de nombreuses personnes dans le monde et intervient au moment où les pays se livrent toujours une bataille pour se procurer des vaccins contre le coronavirus.