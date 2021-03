Protection de la clientèle: L’ACAPS déploie des solutions d’éducation financière

L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a mis en place une batterie de solutions d’éducation financière pour permettre aux consommateurs de mieux connaître leurs droits en matière d’assurance ou de prévoyance sociale.

Cette action vient soutenir la mission de l’Autorité en matière de protection des droits des assurés qui se traduit notamment par le traitement des réclamations des assurés. Preuve en est, les réclamations des citoyens marocains introduites auprès de l’ACAPS concernant leurs assurances ont augmenté de presque 24% en un an.

Partant des réclamations les plus reçues et des questions les plus fréquentes, l’ACAPS a développé plusieurs solutions d’éducation financière et de sensibilisation qui visent à informer les consommateurs et les aider à comprendre leurs droits ainsi que le fonctionnement des assurances et de la prévoyance sociale (retraite, couverture médicale, etc.).

Alors que jusqu’ici l’Autorité avait fait de la radio son principal moyen de communication avec le grand public, cette fois-ci, le dispositif a été décliné sur plusieurs supports, en arabe et en français, et a été conçu pour différents publics, notamment pour les jeunes.

Pour vulgariser le jargon des assurances, l’ACAPS a créé un dictionnaire intitulé « les Dicos de l’ACAPS » pour expliquer au grand public les principaux termes et fournir plus de précisions sur l’assurance et la prévoyance sociale.

En outre, l’Autorité a également pensé aux personnes n’ayant pas de connaissances du modus operandi lors de différentes situations telles que l’indemnisation en assurance automobile, le vol de voiture, etc.. autant de situations qui sont expliquées dans le détail et de manière concrète et pratique à travers des fiches intitulées « Step By Step ».

Les « Fiches Conseil » sont également des supports qui valent le détour puisqu’ils abordent des sujets variés comme la retraite, l’assurance habitation, etc. Pour investir l’univers digital et toucher un large public, l’ACAPS a développé des vidéos didactiques offrant plein de conseils et d’explications aux citoyens !

En somme, toute l’information nécessaire pour une prise de décision éclairée par le consommateur est rendue disponible par l’Autorité.