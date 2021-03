Une délégation de l’ASMEX en visite au poste frontalier El Guergarat

Une délégation de l’Association Marocaine des Exportateurs s’est rendue, au cours de la semaine dernière, au poste frontalier d’El Guergarate, exprimant ainsi son soutien aux Forces Armées Royales (FAR) et sa mobilisation inconditionnelle derrière « le Roi Mohammed VI, garant de la sécurité et de la stabilité de tout le territoire marocain de Tanger à Lagouira« .

Les représentants des exportateurs marocains ont ainsi pu s’enquérir de la situation sur place et constater de visu les efforts déployés par les FAR pour maintenir la paix dans la région. En la personne de son président Hassan Sentissi El Idrissi et des membres du Bureau exécutif présents lors de cette visite, l’ASMEX manifeste ainsi son attachement à l’intégrité territoriale du Royaume fait savoir un communiqué de l’association.

« Nous sommes tous mobilisés derrière le Roi Mohammed VI, et nous saluons vivement toutes les mesures prises dans la région pour garantir la paix et la stabilité pour les personnes et pour le commerce. L’ouverture du poste frontalier d’El Guergarate revêt une importance cruciale pour le développement des exportations vers l’Afrique » a déclaré à cette occasion Hassan Sentissi.

À l’issue de la visite, un message a été adressé par l’association au Roi Mohamed VI, réitérant l’engagement de tous les exportateurs marocains regroupés sous l’égide de l’ASMEX et leur reconnaissance aux efforts historiques déployés pour libérer l’accès au niveau d’El Guergarate.

Cette visite à El Guergarate a eu lieu en marge d’une série de rencontres et de réunions de travail organisées par l’ASMEX avec les opérateurs de la région. Une journée de travail s’est tenue le vendredi 26 février à la Wilaya de la Région de Dakhla – Oued Eddahab en présence du président du Conseil de la Région de Dakhla – Oued Eddahab, du président du Conseil provincial, du vice-président de la Chambre de Commerce et des Services, du directeur régional des douanes, et du Directeur du CRI, qui ont ainsi présenté aux participants les opportunités d’investissement et d’exportation que présente la région.

Au cours de cette réunion présidée par le Wali de la Région Dakhla – Oued Eddahab, Lamine Benomar, il a été procédé à l’installation d’El Hassan Yanja en tant que délégué de l’ASMEX dans ladite région a indiqué l’association dans son communiqué.

Cette désignation, poursuit la même source, a pour objectifs d’accompagner la dynamique régionale sur le plan de l’export à travers notamment l’encadrement, la formation, et le coaching des exportateurs réels et potentiels de la région. Elle intervient également à un moment crucial pour renforcer le rôle de la région en tant que hub pour les exportations à destination des marchés de l’Afrique subsaharienne surtout suite à l’entrée en vigueur de l’accord ZLECAF estime l’association.

Selon cette dernière, le projet du Port Atlantique de Dakhla, la création de Zones Logistiques, les Energies Renouvelables, et le projet de dessalement de l’eau de mer pour irriguer 5.000 hectares de terres agricoles à Dakhla sont autant de projets qui donneraient un nouvel élan à la région.

Un appel a été lancé à cette occasion par l’ASMEX aux investisseurs marocains pour accorder une attention particulière à l’aspect environnemental au niveau de la région de Dakhla, à même de soutenir les interventions des politiques publiques et territoriales en la matière.

L’association avance que la Région de Dakhla-Oued Eddahab souhaite attirer de nouveaux investisseurs notamment dans les secteurs de la transformation des produits de la mer, le tourisme, l’immobilier, la transformation des produits agricoles et autres secteurs.