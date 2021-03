Yémen: Aide européenne de 95 M€ pour les personnes menacées par les conflits 

L’Union européenne va débourser une aide d’un montant de 95 millions d’euros pour venir au secours des Yéménites en situation de malnutrition infantile record, de menace imminente de famine et de reprise des combats

La Commission européenne a précisé à ce propos que « l’UE n’oublie pas la situation critique de la population yéménite qui se trouve de nouveau au bord de la famine après avoir été touchée de plein fouet par la pire crise humanitaire au monde. Un nouveau soutien financier de l’UE sera essentiel au maintien d’une aide vitale pour des millions de personnes, épuisées après une année désastreuse marquée par les combats, le Covid-19 et la poursuite de l’effondrement économique ».

Selon le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarčič, qui a annoncé cette mesure lors de la réunion de haut niveau des donateurs pour le Yémen, les parties au conflit doivent faciliter l’accès des organisations humanitaires aux personnes qui en ont le plus besoin et éviter de nouvelles souffrances à la population civile.

Cité dans le communiqué de la commission, Janez Lenarčič qu' »aujourd’hui plus que jamais, il est crucial que le droit international humanitaire et l’accès sans restriction aux personnes qui en ont besoin soient respectés ».

En 2021, l’aide humanitaire de l’UE continuera de fournir des denrées alimentaires, une aide nutritionnelle et des soins de santé, une aide financière, de l’eau et des services d’assainissement, un accès à l’éducation et d’autres formes d’aide vitale aux personnes qui ont fui le conflit et à celles qui en ont cruellement besoin, précise la Commission européenne.