C’est certain. Le parti des « frères » est dans la tourmente. L’ancien secrétaire général du parti de la justice et du développement (PJD), Abdelillah Benkirane, a menacé de quitter la formation si les députés Pjdistes approuvaient le projet de loi relatif à l’usage légal du cannabis au Maroc.

Dans une lettre signée ce lundi 1er mars et partagée par les médias, l’ex-chef du gouvernement a écrit, dans une sorte de menace claire et nette : « En ma qualité de membre du Conseil national du Parti de la justice et du développement, je mettre fin à mon adhésion au parti si les parlementaires Pjdistes votent pour le projet de loi relatif à l’usage du cannabis ».

Cette action adoptée par Benkirane vient entacher davantage la réputation du parti de la lampe qui vit clairement une « phase de turbulences ». Il a été secoué cette fin de semaine par la démission de deux des poids lourds du patri, à savoir Mustapha Ramid, ministre chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, et Driss Azami El Idrissi, président du conseil national du PJD.