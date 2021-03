Algérie: La LADDH dénonce l’autoritarisme qui pourrait conduite le pays à l’impasse

Le président Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LADDH), Nourredine Benissad, a affirmé que le dialogue est la seule voie démocratique qui permet d’apporter des solutions politiques par des consensus, en ce sens que la persistance dans l’autoritarisme ne peut que conduire l’Algérie à l’impasse.

Dans une interview à un site d’information local, le militant a insisté que « persister dans l’autoritarisme et la politique du fait accompli ne mèneront que vers l’impasse ».

Pour lui, le retour du Hirak s’explique par le fait qu’il n’avait pas disparu mais s’est suspendu en raison de la pandémie de covid-19 mais surtout parce que ses revendications, notamment le passage d’un système autoritaire à un système démocratique et à un Etat de droit, n’ont pas abouti.

La crise sanitaire a aggravé les inégalités qui existaient déjà dans l’accès aux soins mais a porté atteinte également à d’autres droits fondamentaux affectant de manière disproportionnée les plus fragiles en Algérie, a poursuivi Nourredine Benissad, notant que le fait de s’appuyer sur la crise sanitaire pour restreindre encore davantage les libertés fondamentales et mettre à mal toute ouverture démocratique est une idée de mauvais génie.

Il estime à cet égard que la répression, l’aggravation de la situation économique et sociale, la reconduction des mêmes pratiques à tous les niveaux et l’immobilisme pendant la ‘trêve’ observée par le Hirak en raison de la pandémie, ont grandement nourri son retour.

Et d’insister: Le Hirak n’a pas demandé l’impossible, des choses irréalistes, juste à jeter les jalons d’un Etat de droit, développer l’Algérie et veiller à la redistribution équitable du revenu national, et « ces revendications sont réalisables mais vitales pour notre pays ».

Pour conclure: « Les libertés de manifester et de s’exprimer doivent être respectées et protégées mais c’est de l’encre sur la Constitution ».