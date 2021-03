Bourse de Casablanca: Clôture en territoire négatif

La Bourse de Casablanca a terminé lundi en retrait, pâtissant de la mauvaise tenue notamment des secteurs « Loisirs et hôtels » et « Ingénierie et biens d’équipements industriels ».

Au terme d’une journée majoritairement dans le rouge, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a abandonné 0,05% à 11.352,03 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a lâché 0,09% à 925,40 points.

Quant au Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, il a perdu 0,06% à 9.243,24 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 lâchait de son côté 0,32% à 10.395,19 points et le FTSE Morocco All-Liquid a diminué de 0,01% à 9.720,63 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est établi, quant à lui, à 860,36 points (-0,19%).

Sur le plan sectoriel, la cote a vu 9 indices finir en territoire négatif, 5 dans le vert, alors que 10 n’ont affiché aucune tendance.

Suite à la forte baisse de son unique valeur Risma, le secteur « Loisirs et hôtels » (-3,87%) a été en tête des perdants. Le secteur « Ingénierie et biens d’équipements industriels » a pour sa part limité ses pertes à -1,57%.

A la hausse, figurent les secteurs « Sociétés de placement immobilier » (+0,58%), « Banque » (+0,35%) et « Télécommunications » (+0,29%).

Le volume global des échanges de titres a enregistré 3,85 milliards de dirhams (MMDH), réalisé majoritairement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 585,72 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Sonasid (+3,99% à 369,85 DH), Alliances (+3,52% à 35,30 DH), Jet Contractors (+2,70% à 228 DH), Microdata (+1,26% à 675 DH) et Immorente Invest (+1,23% à 93,74 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industries (-3,95% à 17,53 DH), Res Dar Saada (-3,93% à 27,86 DH), Risma (-3,87% à 108 DH), M2M Group (-2,09% à 870,20 DH) et Cosumar (-1,58% à 230,20 DH).