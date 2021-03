Le temps qu’il fera ce mercredi 3 mars 2021

Ci-après les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 3 mars 2021, telles qu’établies par la Direction générale de la Météorologie (DGM)

– Pluies ou averses orageuses sur la Méditerranée, le Rif, l’est du Saiss, le Moyen Atlas et l’Oriental.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le sud de l’oriental et les côtes sud.

– Quelques formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques nord et centre et les côtes sud.

– Temps assez froid sur l’Atlas avec de la gelée ou du verglas par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de -03/03°c sur l’Atlas, 03/08°c sur le Rif, les hauts plateaux orientaux, les plateaux des phosphates et d’Oulmès et les versants sud-est et de 08/14°c ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 05/11°c sur l’Atlas, 13/18°C sur la rive méditerranéenne, l’Oriental, les plateaux des phosphates et d’Oulmes, le Rif et les versants sud-est, 16/22°c sur le Saiss, les côtes nord et centre, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le Souss et de 22/28°c sur les provinces du Sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit et agitée sur les côtes atlantiques.