Coronavirus: Plus de 9.000 décès enregistrés dans le monde ces dernières 24H

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.531.448 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi à 15h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce dimanche 28 février 2021 à 18H, de 483.654 cas confirmés, 469.046 guérisons et 8.623 décès alors que 3.435.997 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 483.654 cas confirmés, 8.623 décès (soit un taux de mortalité de 1,78%), 464.043 guérisons, 4.688.639 cas exclus après des tests négatifs en laboratoire (soit une augmentation de 8.572) et 5.985 cas actifs, dont 429 dans un état grave (28 sous intubation et 256 sous ventilation non invasive). De plus, 3.435.997 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination dont 161.906 ayant reçu la 2ème dose.

Dans le monde, 114.050.170 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Sur la journée de dimanche, 5.680 nouveaux décès et 306.735 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1001 nouveaux morts, le Brésil (721) et le Mexique (458).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 513.092 décès pour 28.605.953 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 254.942 morts et 10.551.259 cas, le Mexique avec 185 715 morts (2.086.938 cas), l’Inde avec 157 157 morts (11.112.241 cas), et le Royaume-Uni avec 122.849 morts (4 .176.554 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 191 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Belgique (190), la Slovénie (185), le Royaume-Uni (181) et l’Italie (162).

L’Europe totalisait lundi à 6 h 852 569 décès pour 37 626 483 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 678 450 décès (21 381 322 cas), les États-Unis et le Canada 535 083 décès (29 471 938 cas), l’Asie 256 364 décès (16 146 765 cas), le Moyen-Orient 104 318 décès (5 493 708 cas), l’Afrique 103 715 décès (3 897 601 cas), et l’Océanie 949 décès (32 353 cas).

Première injection Covax, au Ghana

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, 76 ans, est devenu lundi la première personne dans le monde à recevoir une injection de vaccin contre le covid-19 financé par Covax, le dispositif qui vise à permettre un accès à ces vaccins aux pays à faible revenu.

Le Ghana prévoit de vacciner 20 de ses 30 millions d’habitants avant la fin de l’année.

Le Covid risque d’affamer les pays pauvres

Plusieurs associations britanniques spécialisées dans l’aide internationale ont mis en garde lundi contre le risque d’une augmentation de la famine et de la crise humanitaire dans certains pays fragiles en raison de la pandémie.

Certaines parties du Yémen et du Soudan du Sud sont déjà au bord de la famine, qui menace aussi l’Afghanistan et la République démocratique du Congo, selon un rapport du Comité d’urgence des catastrophes (Disasters Emergency Committee, DEC), qui regroupe 14 associations dont la Croix-Rouge britannique, Oxfam et Save the childen.

Adhésion au vaccin en hausse

L’adhésion de la population au vaccin contre le Covid-19 est en hausse dans plusieurs pays, selon une étude du cabinet Kekst CNC. En France, 59% des sondés se disent prêts à recevoir un vaccin ou l’ont déjà fait, contre 40% en décembre.

La hausse est plus spectaculaire en Suède, avec 76% de réponses favorables contre 51% en septembre. C’est au Royaume-Uni que le taux d’adhésion est le plus fort, 89%.

En revanche, les personnes interrogées sont beaucoup plus critiques quant à l’efficacité du déploiement de la vaccination dans leur pays. Si 3 Britanniques sur 4 se félicitent d’une mise en place rapide, le ratio s’effondre à 32% aux Etats-Unis, 22% en France et 20% en Suède.

Philippines: début de vaccination

Les Philippines ont commencé lundi à administrer le vaccin chinois CoronaVac, les catégories prioritaires étant les personnels soignants, les militaires, les policiers et les hauts responsables gouvernementaux.

Les principaux collaborateurs du président Rodrigo Duterte ont fait partie des centaines de personnes à recevoir les premières doses du vaccin, estimant que c’était un devoir moral.

Inde: couac de rendez-vous vaccinaux

Le Premier ministre indien Narendra Modi a été vacciné lundi, contrairement à des milliers de candidats à la vaccination qui avaient pris rendez-vous dans les hôpitaux par le biais d’une application défaillante.

France: 4 à 6 semaines avant des assouplissements?

Le président français Emmanuel Macron a appelé lundi à « tenir » encore « 4 à 6 semaines » avant de pouvoir desserrer certaines contraintes face à l’épidémie, lors d’un échange avec des jeunes.

Alors que les indicateurs sont repartis à la hausse en France, de nouvelles mesures de restriction pourraient être imposées dans une vingtaine de départements.

Nouvelle-Zélande: « réprimander » les contrevenants

La Première ministre Jacinda Ardern a exhorté lundi les Néo-zélandais à « réprimander » les personnes enfreignant les restrictions au moment où la colère monte à la suite d’une série d’infractions qui ont contraint Auckland à être à nouveau confinée pour au moins sept jours.

Le pays n’a enregistré que 26 décès liés au coronavirus, mais Mme Ardern a rappelé que tout le monde devait coopérer.