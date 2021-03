Coronavirus : L’Algérie ferme ses frontières pour la durée d’un mois

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé dimanche de maintenir les mesures préventives prises pour freiner la propagation du Covid 19, en particulier la fermeture des frontières et de l’espace aérien.

Cette décision a été prise au milieu des craintes de propagation de variantes de coronavirus. « Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, commandant suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale a ordonné que les frontières et l’espace aérien restent fermés au vu de la situation sanitaire mondiale marquée par la propagation des variantes du Covid 19 », a indiqué un communiqué la Présidence de la République, sur la réunion périodique du Conseil des Ministres.

Le président algérien a ordonné « l’élargissement et le renforcement des enquêtes épidémiologiques, notamment en ce qui concerne les cas de contamination par le variant (britannique) dans le but d’une plus grande prévention ».

Tebboune a également appelé à « la poursuite du programme de vaccination anti-Covid 19, en tenant compte des recommandations d’experts dans le choix des vaccins et de leur efficacité contre les variants de Covid 19 et en optimisant l’utilisation des quantités disponibles », a ajouté la source.

L’Algérie a compté ces dernières 24 heures, 132 nouveaux cas confirmés du coronavirus 122 guérisons et 4 décès. Le total des cas confirmés dans le pays s’élève ainsi à 113 092 celui des décès à 2983 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 78 098.