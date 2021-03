Coronavirus/Afrique : Sur 10 Africains, 9 Marocains vaccinés dans le continent

En Afrique, le Maroc, accompagné des Seychelles, se distingue par sa campagne de vaccination, selon les données de Bloomberg.

Alors que de nombreux pays africains n’ont pas encore entamé leur campagne de vaccination, creusant ainsi l’écart et soulevant une fois de plus la question sur l’équité dans le process de la lutte contre le coronavirus, le Maroc quant à lui, se retrouve au sommet de l’Afrique et compte déjà plus de 3 millions d’habitants.

Au 24 février, le Maroc avait vacciné 8,0% de sa population, ce qui en fait le 13e pays au monde en termes de taux de vaccination – à l’exclusion des très petites nations.

Outre les Seychelles, qui ont vacciné 71,8% de ses 98 000 habitants, le Maroc affiche le taux de vaccination le plus élevé d’Afrique, loin devant Maurice (0,3%) et l’Algérie (0,2%). Tous les autres États africains ont vacciné moins de 0,1% de leur population totale.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le Maroc se classe seulement derrière Israël (90,2%), les Émirats arabes unis (58,3%), Bahreïn (16,8%) et la Turquie (9,0%).

Le Maroc a devancé de nombreux États riches avec des populations beaucoup plus petites, notamment Monaco (6,1%), le Luxembourg (5,3%) et le Qatar (4,9%).

Le pays d’Afrique du Nord devance également plusieurs pays développés, comme la Suisse (7,8%), la Norvège (7,4%), l’Espagne (7,0%), l’Allemagne (6,6%) et la France (5,9%).

Le rythme de la campagne de vaccination du Maroc contre le coronavirus devrait s’accélérer encore plus dans les semaines à venir, alors que le ministère de la Santé vise à atteindre 500 000 nouvelles vaccinations chaque jour.