Fête nationale/Bosnie-Herzégovine : Le message du Roi Mohammed VI

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à Milorad Dodik, à l’ensemble des membres de la présidence collégiale et au peuple bosniaque, Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de progrès de prospérité à leur pays ami. A cette occasion, le Roi salue les liens solides basés sur l’estime mutuelle et la coopération fructueuse entre les deux pays, réaffirmant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président de la Présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine pour renforcer ces relations et élargir leurs domaines, afin de répondre aux aspirations des deux peuples amis.