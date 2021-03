Un jour dans le monde

La pandémie du coronavirus a fait au moins 2.541.361 morts dans le monde depuis l’apparition des tous premiers cas porteurs du virus en Chine en décembre 2019.

Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 114.611.217 personnes dans le monde dont 21.905.175 sont considérés comme cas actifs tandis que 90.164.681 sont considérés comme rétablis de la maladie. Par ailleurs, un total de 239.596.679 personnes ont déjà été vaccinées dans le monde.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 511.998 décès, suivis par le Brésil (254.221), le Mexique (185.257), l’Inde (157.051) et le Royaume-Uni (122.705).

Aux Etats-Unis, l’Agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé en urgence le vaccin de Johnson & Johnson pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette autorisation a été saluée par le président Joe Biden, qui a rappelé à ces concitoyens de ne pas « baisser la garde » contre la pandémie qui a fait plus de 500.000 morts dans le pays.

En Allemagne, les passages à sa frontière avec la France vont désormais être filtrés, même si Paris a montré son agacement face à cette potentielle nouvelle restriction.

Mais pour Berlin qui a classé le département de la Moselle en zone à haut risque, il faudra désormais « présenter un test PCR ou antigène » négatif.

« Le département français de Moselle sera considéré à partir du 2 mars à 00H00 comme zone affectée par les variants » du virus, la catégorie 3, la plus élevée dans l’échelle de risque en Allemagne, a indiqué dimanche le ministère de la Santé.

En Norvège, face à la montée des cas du variant britannique, la capitale Oslo va renouer avec des mesures très strictes de semi-confinement. Le maire de la ville, Raymond Johansen a appelé les habitants à être coopératifs. « Je sais que je demande beaucoup », a-t-il dit en conférence de presse décrivant la situation comme un « confinement social » pour réduire le niveau de contagion.

La ville sera soumise à partir de mardi jusqu’au 15 mars au moins à un retour des mesures de semi-confinement, à savoir la fermeture des restaurants et des commerces non essentiels. Les autorités de la ville recommandent par ailleurs d’éviter les réunions, les visites à domicile.

Et en Afrique du sud, pays le plus touché par la pandémie du coronavirus du continent africain, le président Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche soir un nouvel allègement dès lundi des restrictions justifiant cette mesure par « baisse spectaculaire » du nombre de contaminations.

« Grâce à la baisse du nombre d’infections, le pays peut désormais alléger certaines restrictions concernant les déplacements et l’activité économique », a-t-il annoncé, affirmant que cet allègement se fait « prudemment ».

Cet allègement après 8 semaines de baisse des contaminations, entrera en vigueur dès dimanche à minuit (22H00 GMT), va permettre une reprise de la plupart des activités économiques.