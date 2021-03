Centrale Danone: Le CA en léger recul de 2% en 2020

Centrale Danone a vu son chiffre d’affaires (CA) consolidé s’établir à 4,65 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2020, signant sur une légère baisse de l’ordre de 2% en comparaison avec 2019.

Dans un communiqué sur ses résultats trimestriels, Centrale Danone précise qu’au seul quatrième trimestre de l’année 2020, le chiffre d’affaires a affiché un repli de 12% par rapport à la même période de 2019.

La société note de même avoir maintenu, au 4ème trimestre, ses efforts pour adapter ses capacités de production et de distribution, avec comme objectif premier de continuer à assurer la sécurité physique de ses employés, compte tenu du contexte difficile lié à la pandémie.

En effet, « le marché du lait et des produits frais a continué sa baisse initiée au 2ème trimestre, suite à la crise Covid-19 », relève la société, notant que les conséquences de cette pandémie « ont continué d’impacter négativement la consommation des ménages ».

Et d’ajouter que malgré ce contexte, Centrale Danone « a poursuivi sa politique d’innovation afin de répondre toujours mieux aux besoins de ses consommateurs, tout en continuant à proposer des produits de grande qualité dans l’ensemble des catégories où elle intervient (Lait frais et UHT, Produits laitiers frais et Fromages) ».