Amnésique, la presse algérienne s’attaque au Maroc au sujet du cannabis

Depuis l’annonce d’un projet de loi au Maroc portant sur la dépénalisation de l’usage légal du Cannabis, la presse algérienne en fait des gorges chaudes. Dans une totale amnésie, et aveuglés par leur hostilité envers le Royaume, les médias algériens aux ordres oublient de mentionner que l’Algérie a dépénalisé l’usage thérapeutique du cannabis depuis 17 ans déjà.

« Usage thérapeutique » pour l’Algérie, mais « légalisation du trafic de drogue « pour le Maroc, dans une parfaite illustration du deux poids-deux mesures adopté par la presse algérienne dans tout ce qui a trait au Royaume.

A ce propos, Chakib El-Khyari, coordinateur du collectif marocain pour l’usage médical et industriel du kif, rappelle que l’Algérie, qui « a légalisé l’usage médical du Kif il y a 17 ans, a voté contre la résolution de l’ONU sur cette plante, juste pour contrer le Maroc ».

En fait, poursuit l’acteur associatif, l’Algérie a légalisé l’usage médical du cannabis depuis 2004, date à laquelle elle a promulgué une loi autorisant sa culture et son exploitation à des fins médicales et scientifiques.

Plus loin même, ajoute-t-il, les textes algériens sur le cannabis incluaient également la coca et l’opium, aux termes de la loi 18-04 du 13 Dou al kiada 1425, correspondant au 25 décembre 2004, et dont le décret d’application 07-228, a été publié en date du 15 Rajab 1428, correspondant au 30 juillet 2007.

Ledit décret précise les modalités d’octroi d’une autorisation d’utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales ou scientifiques.

Et de souligner que l’article 2 de ladite loi stipule que « les opérations de production, de fabrication, de possession, de vente, et d’achat à des fins commerciales, de stockage, de culture, de transformation, de préparation, de distribution ou de livraison, de transport, d’import ou d’export de stupéfiants et / ou de substances psychotropes et de leurs précurseurs, ainsi que la plantation de pavot à opium, de cocaïer ou de chanvre, sont assujetties à l’autorisation du ministre chargé de la santé ».

Pour El Khyari, la question est simple, cette histoire de légalisation du cannabis n’est qu’une carte, grillée de surcroît, que l’Algérie veut continuer d’utiliser contre le Maroc, face aux cuisants échecs qu’elle ne cesse d’essuyer.

Eternel déni

Oubliant le Hirak qui revient en force, la campagne de vaccination qui claudique (moins de 0,18% de la population vaccinée au 27 février, contre 9% pour le Maroc), la quasi-vacance du pouvoir avec un président malade qui cède de plus en plus de place aux généraux, les médias algériens préfèrent s’en prendre au Maroc, parce que c’est « plus vendant » et ça permet de « faire diversion ».

Il est vrai que le peuple algérien, en proie à des maux qui n’en finissent pas, ne croit plus ses médias, qui veulent, en vain, lui faire avaler des couleuvres, pour le disperser et détourner son attention des problèmes socio-économiques majeurs dans lesquels patauge un pays censé disposer d’une manne pétrolière, mais qui se retrouve incapable de garantir un minimum de sécurité sanitaire, de stabilité et de dignité à sa population.