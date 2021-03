Monceyf Fadili présente son livre « Rabat, un printemps confiné » 

L’expert international en planification urbaine, Monceyf Fadili, a présenté son ouvrage « Rabat, un printemps confiné », qui se veut une promenade livresque dans la ville lumière du Royaume, Rabat, pour la redécouvrir durant la récente période de confinement à travers une lecture de son histoire et de sa mémoire, de son présent et des espaces de vie de ses habitants.

Ce livre de 180 pages, édité avec le concours de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), se veut aussi « un hommage à la ville de Rabat, à ses habitants, à ses femmes et ses hommes et à sa jeunesse », selon Monceyf Fadil, qui affirme que la description de la capitale pendant le confinement était d’abord un « défi ».

Pour cet ancien représentant au Maroc de l’ONU-Habitat, « c’est une promenade urbaine dans la ville à travers sa mémoire ».

Rappelant que Rabat est inscrite depuis 2012 au patrimoine mondial de l’Unesco, ville lumière et capitale marocaine de la culture sur instructions royales depuis 2014 et retenue lors du sommet Africités 8 (Marrakech-2018) comme capitale africaine de la Culture pour la période 2020-2021, il estime que « les générations qui viendront devraient continuer à célébrer la capitale du Royaume comme celles qui l’ont précédées ».

De son côté, le secrétaire général de CGLU-Afrique, Jean Pierre Elong Mbassi, qui a également pris part à cette présentation, a indiqué que Monceyf Fadili a permis aux lecteurs de « pénétrer dans l’ensemble des quartiers de Rabat, cœur battant du Royaume ».

Et d’ajouter que « la déambulation à laquelle Monceyf nous invite à travers Rabat montre à quel point, à chaque moment, cette ville peut combiner authenticité et modernité ».