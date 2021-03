Réforme de l’éducation: Amzazi poursuit ses rencontres régionales

À Zagora, le ministre de l’éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi a souligné que les rencontres régionales de coordination et de suivi des projets stratégiques de la loi-cadre 51.17 relative au système de l’éducation et de la formation marquent un « tournant majeur » dans la mise en œuvre de ce cadre légal.

Lors d’une rencontre de coordination sur la loi cadre 51.17 et ses projets stratégiques au niveau de la région de Darâa-Tafilalet, le responsable gouvernemental a indiqué que cette loi offre un cadre contractuel avec des engagements en matière de concrétisation des choix et des objectifs majeurs de la réforme du système éducatif.

Il a ainsi révélé que ces rencontres régionales sont le couronnement d’un processus national de planification stratégique que le ministère de tutelle a veillé à accélérer dès la rentrée scolaire 2020-2021, dans le but de donner un nouvel élan à l’exécution de ses projets stratégiques, suivant une approche basée sur l’efficacité et l’efficience.

Dans ses explications, le ministre a fait savoir que ce processus stratégique est organisé selon une feuille de route bien définie, dont les différentes étapes ont fait l’objet d’engagements, dans le cadre d’une approche participative impliquant l’administration centrale, les académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF), les universités ainsi que les directions régionales de la formation professionnelle.

Cette dynamique a permis de poser des mécanismes de pilotage et d’exécution des projets sur les plans national et régional, a poursuivi Said Amzazi rappelant, à cet effet, la mise en place d’un système de conduite, de suivi et d’évaluation des projets portant sur l’exécution des dispositions de la loi-cadre et l’élaboration d’un portefeuille des projets nationaux dans trois domaines stratégiques.

De même, le ministre a précisé que ces projets se déclinent, à travers un portefeuille d’initiatives régionales, en 18 projets dans le secteur de l’éducation nationale, 16 au niveau de celui de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et 13 pour celui de la formation professionnelle, notant qu’il est question aussi de l’élaboration des « cadres logiques des projets« , des documents fixant les mesures et les indicateurs d’intervention du projet.

Le ministre a indiqué, dans le même cadre, que son département a lancé, parallèlement à cette dynamique stratégique, un processus législatif visant à promulguer les textes de loi nécessaires à la mise en œuvre des différentes dispositions de la loi-cadre 51.17 et qui se trouve dans une phase avancée.