C’est parti pour la 9è édition du Festival du cinéma de Oued Noun

Le coup d’envoi de la 9ème édition du Festival du cinéma d’Oued Noun, a été donné à Guelmin. Tenu cette année en ligne en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, cet évènement culturel ambitionne de mettre en valeur le rôle de la culture et de l’art dans l’émancipation des jeunes à travers leur formation aux métiers du cinéma et leur ouverture sur d’autres expériences mondiales.

Les courts métrages en lice ont été présentés lors de la cérémonie d’ouverture, de même que les membres du jury, présidé par la réalisatrice et actrice française, Laurine Bauby, et composé de l’actrice et réalisatrice marocaine, Latefa Ahrar et du chercheur en cinéma et universitaire tunisien, Wassim Korbi.

Le Festival du cinéma de Oued Noun consacre trois Prix aux films gagnants, à savoir le Prix Oued Noun international du meilleur court métrage (6 films), le Prix Oued Noun international du court-métrage documentaire (5 films) et le Prix Oued Noun national du court-métrage (9 films).

A cette occasion, un hommage a été rendu à distance au réalisateur et scénariste marocain Hakim Kbabi, pour ses contributions distinguées dans le domaine cinématographique.