USA: Le plan de relance adopté 

Le vaste plan de relance de 1.900 milliards de dollars proposé par le président Joe Biden pour booster l’économie américaine impactée par la pandémie du coronavirus, a été adopté par la Chambre des représentants des Etats-Unis.

Approuvé ce samedi par la Chambre, ce dispositif sera ensuite soumis au Sénat avant son entrée en vigueur avec l’objectif de booster la première économie mondiale affectée par les répercussions de la crise sanitaire inédite.

Le nouveau dispositif offre une nouvelle série de mesures de soutien financier aux travailleurs, aux ménages et aux entreprises, y compris des paiements directs pouvant atteindre 1.400 dollars aux Américains éligibles, une expansion et une prolongation des prestations supplémentaires de chômage et une augmentation du crédit d’impôt.

Le projet de loi prévoit également 25 milliards de dollars pour l’aide d’urgence au logement et un crédit d’impôt élargi aux travailleurs à faible revenu sans enfants. Le Sénat aura un peu plus de deux semaines pour apporter des modifications au projet de loi avant l’expiration des allocations de chômage fédérales actuelles le 14 mars.

Auparavant, ce projet de loi devait inclure une disposition qui augmenterait progressivement le salaire minimum fédéral à 15 dollars par heure d’ici 2025. Cette disposition devait être retirée en raison de l’opposition de certains élus républicains notamment.

A noter que les États-Unis ont dépassé récemment la triste barrière de 500.000 décès dus au COVID-19, à l’heure où la campagne de vaccination s’accélère pour favoriser l’ouverture de l’économie.