Cyclisme : La sélection nationale participe en Égypte au Championnat d’Afrique sur route et sur piste

La Fédération royale marocaine de cyclisme, a annoncé ce samedi, que l’équipe nationale de cyclisme prendra part au Championnat d’Afrique sur route et sur piste, qui se déroulera du 2 au 13 mars en Égypte.

La FRM précise que ces courses sur route se dérouleront du 2 au 6 mars, tandis que celles sur piste sont prévues entre le 10 et le 13 du même mois.

Et de faire savoir que dans cet événement continental qui constitue une étape clé pour la qualification au Championnat du monde sur route en Belgique, le Maroc participera avec une vingtaine de cyclistes représentant les catégories des adultes, des moins de 23 ans et des jeunes, ainsi qu’une équipe féminine.

Dans la catégorie féminine, la sélection sera composée de Fatima Zahraa Zahra Hayani et Fatima Zahra Benzekri, Noura Sihamoud, Hakima Baghraoui et Siham Barbouch. Chez les messieurs, le Maroc sera représenté par Mohsen El Kourji, Houcine Essebahi, Achraf Deghmi, Adel El Arbawi, Hassan Majdoubi, Nasr-Eddine Maatouki, Mohamed Sidki, Mohamed Nizar Sail, Mohamed Nemsi, Hamza Ayoub, Ilyas Hasanani et Youssef Lamzouq, Mohamed Najib Sanbouli, Ilyas Skaini et Fouad Ayoub.

Le staff technique comprend le directeur technique national, Moustafa Najari, et les cadres Ahmed Rahaili, Mustafa Ommal, Abdelaati Saadoun, Adil Dahakila et Moustafa Khalawi.

La sélection nationale avait pris part, du 23 janvier au 15 février à Benslimane, à un stage de préparation afin de connaître leur niveau de préparation et capacités techniques, dans le sillage des effets du covid-19.