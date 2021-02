Bourse de Casablanca: Une semaine dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 22 au 26 février 2021 dans le rouge, ses deux principaux indices, Masi et Madex, accusant des baisses respectives de 0,95% et 0,99%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a reculé à 11.358,17 points, alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a baissé à 9.248,38 points. Dans ces conditions, les performances « Year-To-Date » (YTD) de ces deux baromètres se trouvent respectivement placées à +0,63% et +0,64%.

Pour sa part, l’indice Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, s’est replié de 0,93% à 926,27 points.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 0,71% à 10.428,24 points et le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 1,06% à 9.721,93 points.

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », il a cédé 1,12% à 862,02 points.

Sur le plan sectoriel, 14 compartiments des 24 représentés à la cote ont terminé la semaine sur une note négative, les secteurs « Sylviculture et Papier », « Ingénierie et Biens d’équipement industriels » ainsi que « Participation et promotion immobilières » enregistrent respectivement des replis de 5,4%, 4,3% et 4,25%.

Contre-tendance, le secteur des « Équipements électroniques et électriques » a signé une progression de 3,58%, meilleure performance, devançant celui de « Pétrole et Gaz » (+2,13%).

La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 585,9 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à plus de 469,7 millions de dirhams (MDH).

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l’œuvre de Cartier Saada (4,3%), Nexans Maroc (+3,58%), Residences Dar Saada (+2,84%), Sothema (+1,96%) et Total Maroc (+1,57%).

En revanche, Alliances (-6,83%), Douja Prom Addoha (-5,6%), Salafin (-5,56%) et M2M Group (-5,45%) ont signé les plus fortes baisses de la semaine.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Itissalat Al-Maghrib avec une part de 32,72%, suivi de Attijariwafa Bank (18,74%), SODEP-Marsa Maroc (8,55%) et de Cosumar (3,83%).