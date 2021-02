29 interpellations à Marrakech pour violation de l’état d’urgence sanitaire

Vingt neuf individus, dont 20 ressortissants étrangers, ont été interpellés, vendredi soir, par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), pour leur implication présumée dans la violation de l’état d’urgence sanitaire, l’aménagement d’un local pour les jeux de hasard et la vente de boissons alcoolisées sans autorisation.

La perquisition effectuée dans le cadre de cette affaire a permis d’interpeller les suspects dans une villa aménagée sous forme de Casino, non autorisé, contenant des équipements de jeux de hasard et où des boissons alcoolisées sont servies aux clients, précise un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Et d’ajouter que la fouille s’est soldée par la saisie de sommes importantes d’argent en monnaie nationale et en devise, des bouteilles pour boissons alcoolisées, ainsi que des équipements servant à la pratique des jeux de hasard.

Deux ressortissants français, gérant le local, quatre employés sénégalais et trois Marocains, dont un faisant l’objet d’un mandat de recherche au niveau national, ont été placés en garde à vue, et le reste des individus interpellés, qui sont des clients, ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervisions du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, note encore la DGSN.