Coronavirus : un jour dans le monde

Ce vendredi 26 février 2021, le coronavirus Covid-19 touche 113 264 928 (+447 534) cas confirmés et a fait au total 2 513 313 (+10 430) morts dans le monde selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également de 63 432 913 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie en Chine, il y a de cela plus d’une année. L’OMS confirme une nette baisse du nombre de cas dans le monde. Les USA ont administré plus de 50 millions de doses de vaccin en 37 jours. Le Portugal va envoyer un million de doses de vaccin à ses anciennes colonies.

Maroc :

Le Royaume a enregistré durant les 24 heures allant de jeudi 18H à vendredi 18H, 480 nouveaux cas confirmés de coronavirus, de 846 nouvelles guérisons et 10 nouveaux décès. De plus, 3 327 858 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 96 437 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé. La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 482 994 cas confirmés, 8 608 décès (soit un taux de mortalité de 1,78%), 468 387 guérisons, 4 668 724 cas exclus après des tests négatifs en laboratoire (soit une augmentation de 11 509), et 5 999 cas en cours de traitement dont 463 dans un état grave (28 sous intubation).

Afrique :

En Afrique le coronavirus n’a de cesse de se propager toujours à son rythme. Si l’on s’en tient aux données de ce vendredi 26 février 2021 d’Africa CDC le Continent compte 3 869 522 cas recensés, 102 843 décès et 3 4 36 283rémissions. L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 509 124 (+1 676) de nombre de cas avérés et 49 667 (+144) morts, 41 809 personnes ont reçu une première injection de vaccin. Elle est suivie du Maroc 482 994 (+480) cas confirmés et 8 608 décès (+10), de la Tunisie 231 964 contaminations et 7 942 décès, de l’Égypte, 180 640 cas et 10 541 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 157 047 cas et 2 340 décès, de l’Algérie 112 622 cas et 2 973 morts, de la Libye 132 458 cas et 2 174 décès, et du Nigéria 154 476 cas et 1 891 décès.

Europe :

La France déplore 565 décès du coronavirus et 25 207 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 86 147 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 3 746 699 cas confirmés de contamination en étant ainsi le sixième pays le plus touché au monde et le septième le plus meurtri. Près de 2,8 millions de personnes ont été vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 2 88 923 (+20 499) cas et 96 974 (+253) décès, plus de 2,62 millions personnes ont reçu une première injection de vaccin. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 188 553 cas au total, et 9 568 ces 24 heures. Le pays dénombre, vendredi 26 février 2021, 69 142 morts au total soit +329 depuis la veille. Plus de 1 243 783 personnes ont été vaccinées. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 8 523 nouveaux cas et 345 morts en 24 heures pour un total de 4 166 718 cas et 122 415 décès, 18 242 873 personnes ont été vaccinées. L’Allemagne, compte ce jour de dimanche 2 433 081 (+5672) cas recensés et 70 304 décès (+234), 3 633 282 personnes ont reçu une première injection de vaccin. Le Portugal a enregistré 58 morts en 24 heures portant le total à 16 243 morts depuis le début de la pandémie et 1 028 nouveaux cas en 24h soit un total de 802 774 cas confirmés. 468 929 personnes ont été vaccinées. La Russie fait état de 11 086 nouveaux cas ce vendredi 26 février 2021. Les autorités rapportent 4 223 186 cas détectés pour 85 304 (+446) morts. Plus de 2,2 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la covid-19.

Amériques :

Aux Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, 3 419 morts, en ce vendredi 26 février 2021, sont venus s’ajouter au plus triste bilan macabre de la planète pour faire 509 710 décès au total, tandis que le nombre de nouveau cas de contaminations quotidien s’est élevé à 81 572, le pays compte 28 464 252 cas d’infections. 50 millions personnes ont été vaccinées. Au Canada, on dénombre 3 091 nouveaux cas en 24h sur 865 675 au total et 21 903 décès dont 58 depuis hier, 1 652 282 personnes ont reçu une première injection. Au Brésil, le nombre de décès quotidien a été aujourd’hui de 1 572 en 24 heures, faisant ainsi un total de 251 313 morts. Le pays en est à 10 390 461 (+67 561) cas recensés. 6 116 082 personnes ont reçu le vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 277 311 cas de coronavirus (+ 7 033) et 189 082 (+ 1 460) décès, 1 336 854 personnes ont reçu une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 308 722 cas de contaminations et 45 903 décès. Le Chili, compte 816 929 cas recensés et dénombre 20 400 morts au total. L’Argentine douzième pays le plus touché au monde compte 2 093 645 (+ 12 821) cas et 51 795 (+271) décès, 413 394 personnes ont reçu une première injection dans le pays et la Colombie compte 2 241 225 cas et 59 396 décès.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, la courbe des cas de contamination continue de baisser régulièrement. 156 949 décès (+ 89) ont été enregistrés vendredi 26 février 2021, selon le ministère de la Santé, le pays compte 11 077 658 cas confirmés (+14 951), l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné 11 884 879 personnes. La Corée du Sud compte 88 922 (+406) cas d’infections et 1 585 (+4) décès. La Chine fait état de 6 nouvelles contaminations par le coronavirus (Covid-19) en 24 heures et dénombre 89 877 cas au total et 4 636 (+0) morts., plus de 42,5 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin dans le pays. Le Japon recense 919 nouveaux cas de contamination et 75 morts en 24h pour un total de 429 472 cas recensés et de 7 647 décès, Le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 17 888 personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 1 615 184 cas confirmés et 59 899 décès, au total. Israël est toujours reconfinée, le pays compte lundi 769 971 (+2 245) de cas avéré et 5 694 décès (+27) au total, 4 598 197 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin.