PJD : Le maire de Fès Idriss El Azami présente sa démission

Le PJD est sans dessus dessous. Après le départ de Mustafa Ramid, qui a claqué la porte, c’est au tour du maire de Fès, Idriss El Azami de quitter le parti.

Idriss El Azami a présenté sa démission de la présidence du Conseil national du PJD et du secrétariat général du parti. Le maire de Fès a adressé une lettre dans laquelle il justifie son départ et par la même occasion régler ses comptes avec les différents acteurs du parti.

Dans sa lettre, El Azami accuse les membres d’avoir « transformé le Conseil national du parti en une tribune qui sert uniquement à calmer les esprits et absorber la colère des uns et des autres au lieu d’assumer son rôle comme la plus haute instance décisionnelle du PJD ».

De son côté, l’ancien ministre du Budget du gouvernement Benkirane évoque « la confusion et les questions qui surgissent à chaque fois et restent sans réponse entre les prises de positions du parti et leur adéquation avec les principes affichés et le programme électoral » sur la base duquel il a été élu.