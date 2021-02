Jorge Sampaoli remplace Nasser Larguet à la tête de l’OM

L’Olympique Marseille s’est trouvé un nouvel entraîneur et libère Nasser Larguet, pour reprendre ses activités de directeur sportif du club. Le club de Ligue 1 a annoncé l’arrivée de Jorge Sampaoli pour reprendre des rênes d’un club abandonné il y a quelques semaines par André Villas-Boas.

A la tête de l’Olympique de Marseille depuis le départ de André Villas-Boas en début de mois, l’intérim de Nasser Larguet prend fin, laissant sa place à Jorge Sampaoli qui devient officiellement le coach des Phocéens.

« Jorge Sampaoli a signé un contrat avec le club jusque juin 2023. C’est un grand tacticien, avec une expérience d’entraîneur au plus haut niveau. Sampaoli est reconnu pour privilégier le jeu d’attaque. C’est un système de jeu qu’il a déployé tout au long de sa longue et fructueuse carrière », a écrit le club dans un communiqué.

« Il a dirigé les sélections nationales d’Argentine et du Chili, et les équipes du Sevilla FC en Espagne, ainsi que du Santos FC et du Clube Atlético Mineiro au Brésil. Sampaoli a conduit l’équipe nationale du Chili vers son premier grand trophée en 2015 en remportant la prestigieuse Copa América, en battant l’Uruguay, champion en titre, en quarts de finale puis l’Argentine en finale. Il a été récompensé par de nombreux prix individuels, et a notamment été nominé pour le prix d’entraîneur de l’année de la FIFA », ajoute la même source.

Par la même occasion, l’OM a annoncé la nomination de Pablo Longoria en tant président du directoire en remplacement à Jacques-Henri Eyraud.