Une nouvelle ligne maritime reliera le Maroc au Royaume-Uni pour éviter les contraintes du Brexit

Une nouvelle ligne maritime directe devrait s’ouvrir entre le Maroc et le Royaume-Uni dans le but d’aider les produits marocains à contourner les frictions frontalières post-Brexit sur les marchandises arrivant via l’Europe, annonce le quotidien The Grocer.

Le Maroc sera relié directement au Royaume-Uni à travers la compagnie de United Seaways qui promet « de réduire les temps de trajet des marchandises marocaines de plus de six jours par route à moins de trois ».

Alors qu’il se concentrera initialement sur la fourniture d’une route alternative aux camions qui voyagent déjà au Royaume-Uni via l’Europe, United Seaways a déclaré qu’il espérait encourager les importateurs britanniques à s’approvisionner de plus en plus en Afrique du Nord, notamment dans le Royaume.

Le directeur général de United Seaways, Zeyd Fassi Fehri, a déclaré que le service créerait une «alternative durable et environnementale» lors de son lancement dans les mois à venir.

« La rapidité et l’efficacité du navire garantissent une durée de conservation plus longue pour les produits frais, tandis que la réduction de la congestion routière, des péages et des procédures d’importation supplémentaires qui ont eu lieu depuis le Brexit apporte une valeur ajoutée merveilleuse », a-t-il ajouté.

United Seaways a affirmé que le service serait «à un prix compétitif» par rapport à la route terrestre, bien que le navire revienne probablement vide au Maroc au moins pour commencer.

« Les fruits et légumes constituent la majorité des exportations marocaines vers le Royaume-Uni, bien qu’ils ne représentent qu’une petite fraction de ceux de l’UE. Les importateurs britanniques ont acheté 180 millions de livres de produits frais au Maroc l’année dernière, contre près de 1,8 milliard de livres pour la seule Espagne », précise le quotidien.

Cependant, les contrôles complets aux frontières des importations de l’UE qui devraient commencer en juillet menacent de «provoquer un niveau de perturbation que l’industrie n’a pas connu depuis des générations», a déclaré Nigel Jenney, PDG de Fresh Produce Consortium.