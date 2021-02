Coronavirus/Maroc : 227 nouveaux cas dans la ville de Casablanca-Settat

La ville de Casablanca a enregistré 227 nouvelles contaminations, ce vendredi 26 février, tandis que les autres villes du Maroc comptent moins de 100 nouveaux cas.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 482.994 cas confirmés, 8.608 décès (soit un taux de mortalité de 1,78%), 468.387 guérisons, 4.668.724 cas exclus après des tests négatifs en laboratoire (soit une augmentation de 11.509), et 5.999 cas en cours de traitement dont 463 dans un état grave (28 sous intubation).

De plus, 3.327.858 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 96.437 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé.

La région de Casablanca-Settat a enregistré 284 nouveaux cas dont 227 à Casablanca, 21 à Mohammadia, 15 à El Jadida, 12 à Nouaceur, 5 à Berrechid, 2 à Médiouna, 1 à Settat et 1 à Benslimane.

2e région la plus touchée est celle de l’Oriental qui compte 45 nouvelles contaminations à Berkane (16), Oujda-Angad (13), Nador (6), Jerada (5), Taourirt (3) et Driouch (2). Le même nombre a été constaté à Rabat-Salé-Kénitra dont 18 à Skhirate-Témara, 10 à Salé, 10 à Kénitra et 7 à Rabat.

4e région la plus touchée est celle de Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui dresse un bilan de 38 nouveaux cas répartis comme suit : 14 à Tanger-Assilah, 12 à Al Hoceima, 6 à M’diq Fnideq, 2 à Tétouan, 2 à Chefchaouen et 2 à Larache.

De son côté, la région Marrakech-Safi compte 27 nouvelles contaminations dont 24 à Marrakech, 1 à Youssoufia, 1 à Essaouira et 1 à Safi tandis que celle de Souss-Massa en enregistre 12 (7 à Agadir, 3 à Tiznit et 2 à Inezgane-Ait Melloul).

8 nouveaux cas ont été recensés dans la région de Beni Mellal-Khénifra à Béni Mellal (4), Khénifra (1), Khouribga (2) et Fquih Ben Salah (1), tandis que Dakhla-Oued Eddahab observe 6 nouvelles contaminations à Oued Ed-Dahab.

Parallèlement, la région de Fès-Meknès compte 5 nouveaux cas dont 2 à El Hajeb, 2 à Taza et 1 à Fès au même titre que Laâyoune-Sakia El Hamra à Laâyoune. Darâa-Tafilalet enregistre 4 nouveaux cas à Tinghir.

La dernière région à enregistrer un nouveau cas est celle de Guelmim-Oued Noun à Guelmim.