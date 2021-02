Botola : Match nul entre l’AS FAR et le Chabab de Mohammédia

L’AS FAR et le Chabab de Mohammédia se sont quittés sur un nul (1-1), en ouverture de la 8e journée de Botola Pro D1 « Inwi », disputé vendredi au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

Un but contre son camp de Abdelhak Assal à la 56e minute a permis aux Militaires d’ouvrir le score, avant que Kamal El Keraa n’égalise pour les visiteurs dans les derniers souffles de la rencontre.

Le deux clubs se sont partagés les points et se hissent provisoirement à la cinquième position avec un total de 10 points, ex aequo avec le Maghreb de Fès, le Youssoufia de Berrechid, et l’Ittihad de Tanger.