African Lion 21 : « le Maroc est un partenaire stratégique, des Etats-Unis »

Le commandant en chef adjoint de l’armée américaine en Europe et en Afrique, le général-major, Andrew Rowling, a affirmé que « le Maroc était l’un des partenaires les plus forts des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme, ajoutant que le Royaume était un allié majeur non-OTAN ». Et d’étayer: « Le Maroc est un acteur central dans les problèmes auxquels l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont aujourd’hui confrontés ».

Le général-major Andrew Rowling, qui est le commandant de la Task Force Europe du Sud, a, également dans une réponse à une question du journal en ligne Hespress, en marge d’une conférence de presse tenue par le commandement de l’armée américaine en Europe et en Afrique, salué les relations étroites entre les armées américaine et marocaine. « Nous sommes extrêmement enthousiastes et fiers de travailler avec les Forces armées royales marocaines et nous nous efforçons ensemble de rendre les manœuvres de l’African Lion plus réussies chaque année », a-t-il ajouté.

Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias, le Centre régional des médias pour l’Afrique du département d’Etat américain a confirmé que la majorité des manœuvres de l’African Lion se déroulerait comme à l’accoutumée au Maroc, en plus de la Tunisie et du Sénégal. Plusieurs médias nationaux et internationaux ont rapporté faussement que la Tunisie accueillera, en juin prochain, la plus grande partie des exercices militaires multinationaux « African Lion » parrainés par les États-Unis chaque année. Ce sont des données inexactes qui ont été diffusées après un briefing téléphonique du commandement de l’armée américaine en Europe et en Afrique, qui a eu lieu avec certains représentants des médias mardi dernier.

Depuis le début des manœuvres « African Lion », la plupart de ces exercices militaires se déroulent au Maroc, et cette année ils se dérouleront au Sahara marocain dans les secteurs de Mahbas, Dakhla et Tan Tan, alors que certains exercices sont organisés en Tunisie et au Sénégal. En novembre dernier, une réunion de haut niveau s’est tenue au quartier général de la région sud des Forces armées royales à Agadir, entre le général de corps d’armée El Farouk Belkhir, commandant du district sud, et le général major Andrew Rolling, commandant adjoint des forces américaines en Europe et Afrique. C’était dans le cadre justement du démarrage des préparatifs pour les plus grandes manœuvres du continent africain, « African Lion ». Les manœuvres « African Lion 21 » rassembleront environ dix mille soldats de près de 20 pays et qui sont, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, la Mauritanie, le Sénégal, la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne et l’Espagne.

Cela étant, les Etats-Unis sont conscients des équilibres à préserver pour relever les défis auxquels il sont confronté dans le monde, y compris ceux du Moyen-Orient et de l’Afrique (MENA). La position géographique du Maroc comme porte d’entrée du Sahara le qualifie pour jouer un rôle de pionnier dans la stratégie sécuritaire, économique et politique des Etats-Unis en Afrique. Le Maroc étant une plateforme majeure pour le lancement d’initiatives américaines en ce sens.

Le Maroc fait partie des pays sur lesquels les Etats-Unis peuvent s’appuyer pour former des alliances politiques afin de faire face aux expansions adverses. L’administration Biden tout juste arrivée, devra s’attaquer aux travaux inachevés dans certaines régions pour retrouver son leadership et notamment sur nombre de dossiers dans la région MENA. Pour réaliser ces aspirations, les Etats-Unis devront former une alliance internationale et régionale et le Royaume fait partie de ce projet que du reste « African Lion » illustre au mieux de par la diversité des nationalités à se donner la main.