La Bourse de Casablanca clôture en légère hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé vendredi ses échanges en légère hausse, portée notamment par la bonne tenue des indices « Loisirs et Hôtels », « Équipements électroniques et électriques » et « Services de Transport ».

Ainsi, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a affiché une légère hausse de 0,04% à 11.358,17 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) s’est apprécié de 0,05% à 926,27 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné, quant à lui, 0,04% à 9.248,38 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,15% à 10.428,24 points et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 0,06% à 9.721,93 points.

Pour sa part, l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est établi à 862,02 points, en repli de 0,27%.

Au niveau sectoriel, l’indice « Loisirs et Hôtels » a terminé sur un gain de 3,98%, soit la plus forte hausse de la journée, porté par son unique titre Risma.

L’indice « Équipements électroniques et électriques » a gagné 1,92%, suite à la bonne tenue de Nexans Maroc. De même, le secteur « Services de Transport » (+1,91%) a profité, quant à lui, de la performance réalisée par Sodep-Marsa Maroc.

Du côté des perdants, le secteur des « Mines » a abandonné 1,88%, plus fort repli de la journée, suivi de « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » (-1,61%) et « Sylviculture et Papier » (-1,22%).

Le volume global des échanges de titres a atteint 177,37 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché central.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 585,9 MMDH.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par MicroData (3,99% à 666,6 DH), Sonasid (+3,99% à 355,65 DH), et Risma (+3,98% à 112,35 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par BMCI (-3,96% à 653 DH), Miniere Touissit (-3,96% à 1625 DH) et Stroc Industrie (-3,95% à 18,25 DH).