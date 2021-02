Le prince Harry explique pourquoi il a renoncé à la vie royale et s’en prend à la presse britannique

Le prince Harry a expliqué les raisons de sa rupture historique avec la famille royale britannique, affirmant que l’environnement de la presse «toxique» en Grande-Bretagne «détruisait» sa santé mentale.

Harry, 36 ans, s’est entretenu avec son compatriote britannique et présentateur James Corden lors de son émission de vendredi, moins d’une semaine après que lui et Meghan, la duchesse de Sussex, aient informé la reine Elizabeth II qu’ils ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale britannique.

« C’était un environnement vraiment difficile, comme je pense que beaucoup de gens l’ont vu. Nous savons tous à quoi peut ressembler la presse britannique et cela détruisait ma santé mentale », a-t-il déclaré.

« J’étais comme ‘C’est toxique’, alors j’ai fait ce que n’importe quel mari, ce que n’importe quel père ferait. J’étais comme ‘Je dois faire sortir ma famille d’ici.’ Mais nous ne nous sommes jamais éloignés, et en ce qui me concerne, quelles que soient les décisions prises de ce côté-là, je ne partirai jamais. Je contribuerai toujours, mais ma vie est un service public, donc où que je sois dans le monde , ça va être la même chose », a-t-il ajouté.

Harry et Corden ont couvert un éventail de sujets alors qu’ils visitaient Los Angeles au sommet d’un bus à ciel ouvert, y compris quand Harry savait que la relation naissante qu’il avait avec l’ancienne Meghan Markle devenait sérieuse.

L’apparition à la télévision, qui a été filmée plus tôt ce mois-ci et était la première interview du duc depuis son déménagement aux États-Unis, a également vu le couple discuter de sujets plus légers. Le prince a également parlé de sa femme Meghan, duchesse de Sussex, et de la façon dont il savait qu’elle était la bonne à leur deuxième rendez-vous. »

Ce n’était pas tant où nous allions, mais le fait que nous nous entendions bien, et nous étions tellement à l’aise l’un avec l’autre », a-t-il déclaré.

Également dans l’émission, Corden et Harry ont participé à la course d’obstacles Spartan Race de L.A., et les deux se sont arrêtés à la maison utilisée pour Le prince frais de Bel-Air (avec Harry revisitant l’intro emblématique de la série). Meghan a même fait une apparition via FaceTime.